Escobar y la lucha por la portería: “La U tiene un mundialista como Galindez y uno que vestirá la Roja como Campos”

La U pudo ganar y Santiago Escobar al fin respira en el torneo. Esto, porque su escuadra venció como local en Valparaíso a los hispanos por 2 a 0, con goles de Álvaro Brun y Dario Osorio, además de una gran actuación del arquero Cristóbal Campos.

El duelo, que estaba pendiente de la fecha pasada, tuvo mucha polémica detrás e, incluso, derivó en acusaciones por parte de Unión Española a los azules.

Con la presión encima, el estratega colombiano pudo salir airoso contra Unión y extender su tenía que ganar si quería llegar con vida al clásico universitario frente a la UC. Así, desde su análisis, el técnico colombiano destacó especialmente el primer tiempo realizado por su equipo, en el que consiguió abrir la cuenta a través del gol de Álvaro Brun.

“Rescatable de todo punto de vista la victoria, la disposición y el deseo de este grupo de siempre ir al frente y hacer las cosas bien. En el primer tiempo me gustó mucho el orden del equipo. El recuperar esas líneas cortas. El ser un equipo que nunca se alargó en esa primera etapa. Con disciplina táctica y donde cada uno sabía su función. Me gustó que el equipo se animó a intentar jugar desde atrás”, empezó diciendo en conferencia de prensa luego del triunfo.

A lo anterior, añadió otro aspecto positivo del resultado de este domingo, y que fue mantener el arco en cero. En mayor medida, como resultado de la gran actuación de Cristóbal Campos, quien es el suplente del guardameta ecuatoriano Hernán Galíndez, que actualmente se encuentra concentrado con su selección.

“No me gusta hablar de las individualidades, pero que hay que reconocer que la U tiene tres extraordinarios arqueros. Uno mundialista como Galindez y otro que va a estar en la selección chilena, de muy buen proyección y realidad. Acá el que gana es el equipo, que al tener tanta competencia los hace mejores. Me hace estar muy tranquilo como entrenador”, complementó.

Sin embargo, también tuvo espacio para la autocrítica. Ahí, el DT expuso que la U debe mejorar en la posesión del balón y en no perder la pelota de forma tan fácil.

“Por mejorar, siempre quedarán asignaturas pendientes. Estamos en un momento difícil de resultados y en el momento en que se vayan consiguiendo esas victorias consecutivas, seguramente llegará la confianza del grupo para mejorar en ese ítem que hemos hablado todo el año, que es el de la posesión de balón, de no perder la pelota tan rápido”, dijo.

Consultado por el partido de la otra fecha, el clásico ante Universidad Católica del próximo sábado, el técnico azul dijo, primero, que su escuadra está entendiendo la mecánica de los entrenamientos y que está adaptando su juego a lo que él busca. Algo que puede ser positivo, según el colombiano, de cara al duelo ante los cruzados.

“Sé que significa demasiado el clásico para las dos instituciones. Tenemos un grupo de gente madura y juveniles con muy buena condición que van creciendo con todos estos minutos. Ahora viene un partido frente a un rival tradicional. Un clásico donde nos agarra a nosotros en la octava posición, pero donde la historia y las estadísticas servirán para esas personas que son especialistas en los números, pero normalmente cuando se llega a un clásico no importa la posición en la que llegan los equipos. Hay una motivación adicional para los futbolistas y los técnicos porque, independiente de la posición, la motivación está. Darles confianza y hacerles sentir que el equipo va en progreso y que todavía tenemos mucho por mejorar”, cerró el colombiano.

Campos pone en aprietos a Escobar

Y si hay algo en lo que Escobar tendrá que decidir es quién será el guardameta que cubra la portería en el clásico. Esto, porque la actuación del portero ante Unión Española fue determinante para la victoria azul.

El titular habitual, Galíndez, volverá de la doble fecha clasificatoria con la alegría de ir a Qatar pero dubitativo por si será él quien defienda a la U en el vital partido en San Carlos de Apoquindo.

Tras su buena actuación, Campos valoró poder jugar luego de mucho tiempo y destacó el trabajo defensivo realizado por sus compañeros.

“Todo muy bien. Hace mucho que no me tocaba jugar en instancia de campeonato. Y nada más. Me preocupé mucho de seguir trabajando y de poder mantener el arco en cero junto a mis compañeros que hicieron un gran trabajo”, partió diciendo el guardameta en TNT Sports.

Luego, quiso destacar que el clima dentro de la institución es positivo y que eso se debe a la cohesión de toda la gente dentro. “Esto es por toda la gente que día a día está comprometida con el club. Las tías de la cocina, del aseo, toda la gente de operaciones. Si estamos juntos y cada uno pone de su parte, la U tiene que volver a pelear grandes cosas”, sostuvo.

