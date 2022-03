Cristóbal Campos, figura azul ante Unión Española: “La U tiene que volver a pelear grandes cosas”

Santiago Escobar por fin puede respirar. La U venció como local en Valparaíso a Unión Española por 2 a 0, en un duelo pendiente que tuvo mucha polémica detrás y que derivó en acusaciones por parte de los hispanos a los azules.

Y es que para los azules la victoria era algo fundamental, dado que venían de cuatro partidos sin sumar de a tres. Además, fue la primera vez que dejan el arco en cero. Mérito absoluto del arquero Cristóbal Campos, que hoy fue titular en los laicos ya que el titular, Hernán Galíndez, se encuentra concentrado con la selección de Ecuador.

En ese sentido, el guardameta valoró poder jugar luego de mucho tiempo y destacó el trabajo defensivo realizado por sus compañeros.

“Todo muy bien. Hace mucho que no me tocaba jugar en instancia de campeonato. Y nada más. Me preocupé mucho de seguir trabajando y de poder mantener el arco en cero junto a mis compañeros que hicieron un gran trabajo”, partió diciendo el guardameta en TNT Sports.

A eso, agregó que están día a día trabajando por los diferentes objetivos. “Es complicado pero el trabajo nos llevará a lo que queremos y a lo que apuntamos, y a los objetivos que tenemos como plantel”, dijo a la transmisión televisiva.

Luego, quiso destacar que el clima dentro de la institución es positivo y que eso se debe a la cohesión de toda la gente dentro. “Esto es por toda la gente que día a día está comprometida con el club. Las tías de la cocina, del aseo, toda la gente de operaciones. Si estamos juntos y cada uno pone de su parte, la U tiene que volver a pelear grandes cosas”, sostuvo.

Finalmente, tuvo palabras para su padre y su familia. “Orgulloso de él. Sigo sus pasos, desde siempre, y es para ellos. Para mi familia, para mi madre que está en casa. Estoy feliz y emocionado”, concluyó.

Ahora, el desafío es Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo el próximo sábado 02 de abril a las 18:00 horas en la precordillera. Un clásico ‘sacatécnicos’ que puede marcar el futuro y el rumbo de ambos proyectos deportivos, que actualmente se tambalean en el campeonato nacional.

