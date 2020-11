Rueda se lanza con todo contra el Inter por el cuidado de Alexis

Reinaldo Rueda no aseguró la presencia de Alexis Sánchez ante Perú, mañana, en el Estadio Nacional. Recién se evaluará esta tarde, según dijo en conferencia de prensa. Y aunque precisó que el tocopillano no sufre nada grave, sí reconoció que arrastra molestias físicas desde la primera fecha doble de Eliminatorias, de las que no se pudo recuperar en el Inter de Milán, equipo donde, incluso, jugó varios minutos durante las últimas semanas. Aquello tiene molesto al colombiano, que dio a entender que en Italia no cuidan al Niño Maravilla como sí lo cuidan en Juan Pinto Durán.

“Con todo el respeto que se merecen las instituciones europeas y mis colegas europeos, ojalá nos los cuidaran (a Alexis) mejor que nosotros. Ojalá, así como los respetamos nosotros ellos respetaran a nuestros cuerpos médicos, porque si de algo me siento orgulloso es del profesionalismo del cuerpo médico de esta selección chilena. Ojalá nos hubieran hecho caso cuando llegó Alexis y lo hubieran evaluado, y no hecho jugar 45 minutos y luego 90. Ojalá lo hubieran cuidado como lo cuidamos nosotros. Nos tenemos que respetar mutuamente. Ya no es la época de la colonia”, fustigó.

“Ha venido arrastrando una molestia. Hoy fue evauado en Meds. Se descarta toda situación compleja. Entrenaremos en la tarde y evaluaremos cuál es la mejor situación para él y para el grupo, pero jamás vamos a poner en riesgo su condición física ni su salud”, advirtió.

Chile tiene apenas un punto y necesita con urgencia empezar a ganar para no complicarse. Una situación que también puede poner cierta interrogante sobre su continuidad en la banca, aunque prefiere no dramatizar.

“Esta clasificatoria es una carrera de maratón, no es una carrera corta. Ustedes ven lo que pasó en la clasificatoria pasada. Todo depende de la evaluación y la óptica con que se mire. Es normal que haya esas apreciaciones, por la ansiedad, pero hay que ser realistas. Es una evaluación que corresponde a directivos, a nosotros mismos como cuerpo técnico y a lo que brinde el equipo en la cancha después de estos 190 minutos”, dijo.

“Es la presión normal. Selección es Selección. Desde el momento de nuestra vinculación con Chile sabíamos a lo que veníamos, lo complejo de una clasificatoria, porque ya lo hemos experimentado con momentos neurálgicos en otros procesos. Y más por cómo venía Chile, ganando en procesos anteriores y con todos los imponderables que ustedes ya conocen. No ha sido fácil en ningún momento”, agregó.

Rueda calificó como “optimistas” las declaraciones de Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien dijo que Chile necesitaba los seis puntos para seguir en carrera. “Las declaraciones del presidente son las normales del presidente. Son optimistas. El presidente sabe la calidad del trabajo que se está desarrollando. Y vamos a jugar los partidos pensando en los seis puntos. Los vamos a merecer o no los vamos a merecer. Los vamos a lograr o no los vamos a lograr. Si los logramos no somos el non plus ultra ni el Dream Team. Si logramos la mitad o poco más… es cuestión de sensatez y equilibro”, apuntó.

“Desde octubre del año pasado que no nos encontrábamos. Y de esa última reunión faltaban seis. Eso se siente. No se sumó y no es un consuelo de tontos. El pronóstico para Uruguay era catastrófico y el equipo demostró hombría y carácter. Creo que Chile mostró orden, jerarquía y buen fútbol y por segundos se nos fueron puntos valiosos”, se defendió.

También tuvo palabras para el regreso de Jean Beausejour. “Es un referente, un histórico importante. Quizás no tiene la aureola mediática de otros, pero ha sido determinante para lo que ha logrado Chile. En Copa América nos despedimos, por más que le dije que lo pensara lo dejé tranquilo. Y este año, entre febrero-marzo logré hablar con él, para que se replanteara y lo reconsiderara, pero no es fácil. Y el fútbol es como la vida, de momentos. No se dio la reunión, vino la cuarentena. Ahora le hablé, nos reunimos. Él se siente muy bien. Ha hecho un trabajo extraordinario, con la U, de forma privada. Quizás por el momento del equipo no ha logrado dar su mejor dimensión, por los complementos, pero la ilusión es que podamos disfrutarlo más tiempo”, apuntó.

“No sé por dónde pasó lo que le planteé. Quizás él pueda ser más claro en cómo tomó la decisión de perder la tranquilidad de su hogar, de estar con su señora, con sus hijos, de estar mirando a la distancia la Selección. Tuvimos dificultades nosotros. Ustedes ven que Alfonso Parot tuvo una lesión importante lo han ido cuidando, recién acumuló dos juegos. Y así los casos de Nicolás Díaz y Sebastián Vegas, que en sus clubes cumplen de muy buen nivel esa posición, pero en determinados partidos, en los otros juegan de centrales. La Selección tiene otras exiegencias especiales. El momento que estamos viviendo. Por ahí creo que pasó todo, aparte de todo lo que signica el liderazgo. Es un líder positivo, que convoca, que une. Es un hombre con unas condiciones muy especiales”, sentenció.

Rei valoró la presencia de Claudio Bravo, a quien por primera vez dirigirá en un partido por los puntos en la Roja. “Claudio lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Todo lo que ha crecido, lo que ha acumulado en su exitosa carrera. Todo lo que le ha dado a Chile. Su liderazgo. Todo eso se transmite. Es gratificante volverlo a tener”, concluyó.