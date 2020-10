Ruy Barbosa termina noveno en Italia pese a un accidente que lo dejó inconsciente

La sexta fecha del campeonato italiano de enduro no trató muy bien a Ruy Barbosa. No tanto por su resultado final: noveno en la clasificación de extranjeros y 21 en la general. Más bien por el accidente que sufrió este domingo, que lo dejó inconsciente por un minuto y, en su momento, lo retrasó al último lugar de la jornada.

El piloto de 21 años disputó la fecha del Campionato Assoluti d’Italia que tuvo sede en Parma y que por la lluvia debió suspender cuatro de sus 16 especiales. En el segundo test del domingo fue que Barbosa sufrió la caída que le hizo perder la consciencia. “Una piedra o roca apareció en medio de la huella. Me la saqué por delante, pero la rueda trasera rebotó en ella”, dijo el chileno. “Desperté tirado en el suelo. Fueron segundos. El brazo derecho me dolía mucho y tenía rota la camiseta. Me recuperé, puse en orden la moto, la monté y seguí. Ya habían pasado todos los pilotos”, añadió el campeón del mundo juvenil.

Aún así, Barbosa recuperó el tiempo y logró llegar como el noveno mejor extranjero. “Hacía mucho tiempo que no me caía tan fuerte". “Me quedé sentado un rato corto para tratar de respirar y tratar de mover el brazo derecho que lo tenía bastante mal. Pese a todo estoy contento ahora porque no tengo fracturas”, concluyó el chileno.

Este lunes se sabrá la magnitud de la lesión de Barbosa, quien se golpeó en la cabeza, estómago y brazo en su accidente. Su vuelta a las competencias está programada para el 16, 17 y 18 de octubre en Alemania, para disputar una fecha del Mundial de Enduro.