Sabino Aguad y el eventual retiro de Herrera en la U: “No puedes llevar a Johnny para ser reserva, lo tienes que llevar si lo necesitas”

El ex gerente deportivo de la U, Sabino Aguad, dialogó con La Tercera desde el confinamiento en casa. En la cita, habla de la actualidad del fútbol chileno y de su paso por la U.

¿Qué tal la cuarentena?

Tengo que agradecer que estoy en la casa, tengo entrada de auto y patio. La señora es médico y ella va harto al hospital. Mi hermana también.

¿Ha visto fútbol? ¿Qué le parece el retorno, fundamentalmente en Europa?

Contento con la vuelta del fútbol, de que los alemanes se hayan arriesgado. Hoy me llegó información de que Italia en septiembre piensan en tener público. Si todo sale bien, el fútbol sin público no debiese ser tan largo. Hay que espera para ver cómo sera el retorno. Respecto a la liga alemana, la primera fecha fue rara. Desde la segunda fecha, se vio un fútbol dinámico, con goles e hizo olvidar que no había publico.

¿El fútbol chileno será un retorno más lento, los jugadores deben pasar por una preparación?

Físicamente los jugadores han sido responsables, la gran mayoría va a llegar bien. El punto va a ser lo futbolístico. Sí va a haber que tener cuidado en eso. Se quiera o no, habrán mas lesionados musculares que lo habitual. Hay cuerpos que no van a aguantar. Deberíamos tener mas índices de eso. pero el fútbol como lo veíamos antes no va a tardea mucho.

¿Cómo puede evaluar los perjuicios en el deporte por la paralización?

Hace dos semanas leí que los efectos los separaban en fútbol profesional y amateur. Las pérdidas en el profesional, hace dos semanas, era de 11 mil millones de dólares y en el amateur, el doble. Mientras no se estabilice la economía, va a tomar un buen tiempo y las pérdidas van a hacer para todos. Los traspasos para jugadores van a ser menores en valores. En los sueldos, van a bajar, en todos lados.

Los clubes dicen que se mantienen por el ingreso del CDF. Los avisadores han dejado de pagar por el no flujo. El fútbol chileno se va a ver afectado.

Desconozco los detalles del contrato del CDF. pero ustedes mismos publicaron cuál era la importancia de los dineros del CDF en los clubes, en la Primera B era cerca del 80%. Si se mantiene el flujo de dineros del CDF, para los clubes de la B, como promedio, debería ser de una merma del 20% y a los más que afectaría sería a los tres grandes.

Esta semana volvió a entrenar Huachipato. ¿Es lo correcto ante la situación del país?

Cada club tiene que mirar sus controles, sus propias cosas. Si Huachiapto considera que ha tomado todas las medidas y que están dentro de lo que se puede hacer... Allá están sin cuarentena. Es decisión de ellos. La situación es muy compleja. No hay que poner ningún tipo de fecha para volver. La fecha es cuando la capacidad hospitalaria tenga ciertas mangas, se puede dar. El fútbol tiene que esperar y de manera natural se den las fechas y que vuelva. Cualquier otra cosa es especular.

¿Cómo interpreta que los clubes, como Colo Colo, lleguen a recurrir a la Ley de Protección del Empleo?

Cada equipo tiene sus propios problemas. Entender por qué Colo Colo lo hizo y la U no lo hizo, hay que estar metido en el club, hay que ver las finanzas, a los jugadores. Como es algo demasiado interno, nosotros los que estamos afuera no lo entendemos. No sabemos cuál es la condición económica de Colo Colo o de la U. Uno sabe de Colo Colo los resultados, las deudas, pero el resto del detalle no lo sabemos y aquí sí hubo una negociación. No podemos opinar. Si uno opina cuando no tiene todos los detalle sobre la mesa... hay que estar adentro.

¿Es frágil el fútbol chileno, que no puede soportar un par de meses parado?

Para Colo Colo y la U, las cifras de TV representan menos del 50% de sus ingresos. El resto es público, que es cero, sponsors, que no sabemos cómo les han ido, que es un 60% del total y a eso suma que la deuda de Colo Colo es de 26 mil millones, caja no tiene. La U tampoco. ¿Por qué uno sí pudo mantener los sueldos y el otro no? Habría que ver. Yo no estoy ni con el club ni con los jugadores.

¿Cómo evalúa su paso por la U?

Es largo, en tres etapas. Lo considero bastante bueno. primero, construimos el CDA, la U no tenía donde entrenar. Llegamos a construir un centro deportivo de nivel mundial y es lo que todos los clubes debieran tener. El paso fue bueno, ordenamos bastante y uno tiene que analizar el largo plazo. En general, ha sido bueno.

Pero también hay una parte mala, sobre todo el final. La gente critica cómo llegó Arias.

En cuatro meses cometimos errores, varios. Si uno ve el plantel que hicimos, tenía dos jugadores por puesto, pero en ese momento no rindieron lo que esperábamos. Nosotros (a Arias) lo entrevistamos el lunes en la noche y el martes en la mañana viene la crisis con Kudelka, en que quería que se le ratificara hasta diciembre o quería cesar. Ante esta crisis, nosotros dijimos que no podíamos ratificarlo. Viene una crisis grande y le solicitamos a Arias si se puede quedar. Ahí vienen todos los errores y había mucha gente involucrada. En vez de haberlo hecho público de inmediato, Alfredo salió con un problema con un periodista. Yo nunca dije que Alfredo llegó después. Yo no mentí, sí me quedé callado cuando mintió delante mío. Fue un error cómo lo manejamos.

¿Cómo era su relación con Kudelka?

Teníamos un vinculo extraño, porque un día llegaba muy contento y al siguiente llegaba molesto. Fue una relación rara, pero el problema grande fue con la negociación de jugadores. En general, no fue nunca caótica. En la negociación sí fue una crisis tremenda... Después de cada partido, yo llamaba al presidente y le preguntaba qué hacemos y me decía no hagamos nada. Siempre le dimos tranquilidad y eso es la verdad. El presidente siempre dio la versión de que no se mueve.

¿Usted le impuso jugadores a Kudelka?

Nosotros no impusimos. El error fue que el armado del plantel, estando cubiertas las posiciones, hubo gustos de todo, del directorio, entonces no hubo un trabajo coordinado. El trabajo de diciembre mató todo, esas negociaciones fueron muy difíciles.

Hay otro nombre que marca tensión con usted: Johnny Herrera. ¿Es él quien lo saca de la U?

No, para nada. Hubo diferencias puntuales, pero no.

¿Cómo era su relación con él?

Hasta enero de 2019 era bastante buena, después tuvimos diferencias importantes. No tengo nada que decir y creo que él tampoco. En enero se complicó. pero ya pasó. Ningún problema con él ni con Kudelka. En el fútbol uno tiene que aprender a olvidar.

¿Johnny tiene que retirarse en la U?

Es decisión de él y del club. Él tiene un contrato con Everton. No puedes llevar a Johnny para ser reserva, lo tienes que llevar si lo necesitas. Las cosas, para que se den, es que ambas partes coincidan.

El año pasado fue duro para la U. ¿Por qué llegó a ese extremo?

No es consecuencia de un campeonato, es de años. Independiente a los títulos que logramos, no hicimos las cosas como antes, ya sea por los entrenadores, por nosotros mismos. Nos pasó lo que le pasó a Católica en un tiempo, tenían todo pero no podían ganar. A la U le pasó ese mismo bache, creo que ya pasó. Hoy a la Católica cuesta mucho ganarle en el fútbol chileno.

De los candidatos a la ANFP, ¿se queda con Milad o Antillo?

Solo decir por las caras no es suficiente. Hay que ver cuál es el directorio que los va a acompañar y qué prometen. Hoy no lo sabemos. Los dos son buenos candidatos, llevan años en el deporte.