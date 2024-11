San Marino hace historia en la Nations League

Hoy no se duerme en San Marino. El pequeño estado de apenas 33.642 habitantes festeja a los suyos después de conseguir una histórica hazaña en un 2024 inolvidable, pues consiguieron las dos primeras victorias oficiales de toda su existencia. La de este lunes, además, fue la primera que logran como visitantes tras imponerse a Liechtenstein por 3-1 por la Liga D de la Nations League.

El triunfo no solo fue mítico por lograrlo como forastero, sino que les permitió ascender a la Liga C tras superar a Gibraltar y a su rival de esta jornada. Sin embargo, las cosas no fueron sencillas, pues tuvieron que sobreponerse a una desventaja inicial, provocada por el gol de Aron Sele (40′).

A los 46′, igualó Lorenzo Lazzari para la Serenissima. Mientras que Nicola Nanni, de penal a los 66′, desniveló las acciones y Alessandro Golinucci anotó el tercer tanto, 10 minutos después.

El resultado es la mayor goleada de su historia y además Liechtenstein se convirtió en la víctima predilecta del cuadro sanmarinense, pues lo derrotó en las dos ocasiones por los puntos y en otra amistosa. Sin ir más lejos, los pupilos de Roberto Cevoli se ubican en el puesto 210 del ranking FIFA, siendo la peor ubicada.

Choferes, estudiantes, operarios

Tras el pitazo final, los jugadores visitantes estaban en shock. No estaban acostumbrados a este tipo de celebraciones, pues durante años se acostumbraron a las derrotas y a ser la cenicienta del continente europeo. No obstante, esta actuación llena de alegría a sus huestes que por primera vez ganan un título, más allá de que la categoría sea la más modesta de Europa.

La mayoría de los jugadores del equipo del microestado se dedica a otras actividades. “Mis compañeros son conductores de autobús, otros abogados, otros en fábricas… no es nada fácil”, decía el capitán Dante Rossi a El Desmarque.

Y destacaba: “Tiene muchísimo mérito. Solo nosotros que estamos aquí estamos muy orgullosos de todos. Hay muchos chicos que estudian, además. Es un orgullo que cada uno de mis compañeros tenga su otro trabajo y no solo el fútbol como es habitual en otras selecciones”.