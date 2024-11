El duro enfrentamiento del Bichi Borghi en las redes sociales: “Deberías dejar tu trabajo”

Claudio Borghi es un asiduo usuario de las redes sociales. No suele hacer videos en vivo, pero si comparte mucho contenido. En su cuenta de Instagram se pueden ver diversos clips de los programas en los que trabaja como comentarista deportivo, labor que está ejerciendo hace varios años, desde que dejó de dirigir como entrenador. El Bichi también comparte recuerdos. Tiene su perfil con fotos de sus etapas en Argentinos Juniors, en Colo Colo o en la selección argentina. Se pueden observar fotografías, por ejemplo, con Diego Maradona. Lo siguen la no menor cifra de 142 mil personas.

Además de su propio contenido, al exvolante lo etiquetan en muchos videos. Varios de su etapa como jugador. Y fue en uno de esos, en que el ex DT de la Roja, quien suele ser muy cuidadoso con sus opiniones, se enfrascó en un duro enfrentamiento con un cibernauta. A Borghi le enviaron un metraje con un golazo que le anotó al Cacique, jugando por Audax Italiano. Sin embargo, pese a la calidad del archivo, no todos se lo tomaron con alegría. “Lo único que recuerdo es escucharlo en la TV hablando puras w…”, escribió un usuario, haciendo referencia a que no le gusta escuchar al exmediocampista en la televisión.

Contra todo pronóstico, el Bichi saltó a responderle. Y lo hizo en duros términos. Probablemente vio el perfil de quien lo atacaba, porque su respuesta apuntó al trabajo de quien le propinó la ofensa. “Increíble. Trabajas con niños y estás diciendo garabatos en las redes. Deberías dejar tu trabajo. Con los niños se enseña con el equipo”, fue el contraataque del campeón del mundo en México 1986.