Un local que no asusta y ofertones de última hora: el Estadio Nacional se transforma en un suplicio para la Roja

No hay margen. Ya no existe espacio para la especulación. La selección chilena está en la cornisa, en su afán por acceder a la próxima Copa del Mundo (la chance más real es la pelea por el repechaje). Por lo mismo, el duelo ante Venezuela resulta tan vital. Cualquier otro resultado que no sea una victoria dejará a la Roja prácticamente fuera de carrera, cuando quedarán aún seis juegos por disputar en 2025.

Tras la igualdad en Lima, el técnico Ricardo Gareca pidió el apoyo de la gente en el Estadio Nacional. “Ojalá que sigan creyendo, que no pierdan la fe, y que ojalá que en el Nacional nos reciba una multitud, porque necesitamos contar con ellos en estos momentos”, declaró el Tigre, instando a que los desencantados fanáticos asistan al coloso de Ñuñoa, en una verdadera final. En estas circunstancias tan complejas, todo sirve. Eso sí, hay que tener presente un asunto que enciende una luz roja, desde lo deportivo.

Son varios los factores que explican el mal andar de Chile en las Clasificatorias. Uno de aquellos dice relación con no hacerse fuerte jugando en casa. Una premisa básica para una selección que aspira a llegar al Mundial es convertir su localía en una fortaleza, en un lugar prácticamente inexpugnable para el contrario. Sin embargo, esto no sucede con el Equipo de Todos. Los datos son elocuentes al respecto. El de este martes será la sexta presentación jugando en Santiago (la tercera en el Nacional; más otras tres en el Monumental). Los números son pobres.

Por lo mismo, la gente no acompaña. Parece estar molesta, incomoda con el proceso que dirige el Tigre y que anteriormente comandaba Eduardo Berizzo. Hasta este lunes al mediodía se habían vendido casi 11 mil entradas, de las 40 mil disponibles. Se esperan 25 mil fanáticos (incluyendo las seis mil de cortesías).

En Quilín han activado una serie de promociones para intentar llevar gente a Ñuñoa. De momento, un adulto puede canjear una entrada para llevar un niño, de forma gratuita. En las próximas horas, incluso, se estudia la posibilidad de abrir un 2x1. Desde el área comercial apelan a todo: sumaron e Arturo Vidal (uno que estaba cortado hace una semana) en redes sociales para invitar a la gente a que los acompañe en un duelo decisivo.

En la vereda de Venezuela, sin embargo, ocurre todo lo contrario: los casi tres mil tickets que se pusieron a la venta se agotaron en casi 60 minutos. Este domingo, en el arribo del equipo de Batista los recibieron en masa fuera del hotel.

En lo deportivo, la localía también se ha transformado en un suplicio. La Roja ha sacado cinco puntos de 15 posibles, producto de una victoria (2-0 a Perú), dos empates (0-0 con Colombia y 0-0 con Paraguay) y dos derrotas (1-2 ante Bolivia y 1-2 contra Brasil). La igualdad ante los paraguayos ocasionó el fin de la era de Eduardo Berizzo, quien renunció post partido. Si hay una caída que duele es ante los altiplánicos, porque históricamente eran tres puntos que estaban en el bolsillo. Es una de las derrotas más nefastas en la historia de la Selección. Los resultados recién mencionados arrojan un escuálido 33,3% de rendimiento como local.

Chile perdió contra Bolivia, en el Nacional. Foto: Photosport.

Se trata del peor registro en casa de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas, desde que se juega con el formato de todos contra todos en dos ruedas (el proceso rumbo a Francia 1998). Iguala con las Clasificatorias a Corea-Japón 2002, en las cuales Chile acabó en el último lugar. En nueve partidos, aquel seleccionado nacional tuvo dos triunfos (3-1 a Paraguay y 3-0 a Brasil), tres empates (1-1 con Perú, 2-2 con Bolivia y 0-0 con Ecuador) y cuatro derrotas (0-2 con Argentina, 0-1 ante Colombia, 0-1 con Uruguay y 0-2 contra Venezuela). Con nueve puntos de 27, hizo un 33,3% de rendimiento.

Incluso el camino rumbo a Qatar 2022 exhibe un mejor registro: 11 puntos de 27 posibles (40,7% de rendimiento). En las anteriores Clasificatorias, la Roja (que dirigieron Reinaldo Rueda y Martín Lasarte) ganó tres partidos en casa, una en el Nacional y dos en San Carlos de Apoquindo: 2-0 a Perú, 2-0 a Paraguay y 3-0 a Venezuela. Además tuvo dos empates (2-2 con Colombia y 1-1 contra Bolivia) y cuatro derrotas (0-1 ante Brasil, 0-2 contra Ecuador, 1-2 con Argentina y 0-2 ante Uruguay).

Una situación totalmente opuesta fue lo sucedido en el camino hacia el Mundial de Francia 98, cuando comenzó el vigente formato de competencia, sin la presencia de Brasil. La Canarinha clasificó directo al ser el último campeón del mundo (en EE.UU. 1994). Por lo tanto, Chile jugó ocho partidos como local y ganó siete: 4-1 a Ecuador, 1-0 a Uruguay, 6-0 a Venezuela, 4-1 a Colombia, 2-1 a Paraguay, 4-0 a Perú y 3-0 sobre Bolivia, duelo en el cual se certificó la clasificación de la Roja de Nelson Acosta. Fueron 21 puntos de 24 posibles, un rendimiento del 87,5%. La única derrota fue 1-2 con Argentina. Todos los triunfos de la Selección en esa eliminatoria fueron en casa.

Otro detalle a considerar tiene que ver con lo siguiente: cada vez que Chile clasificó a un Mundial, bajo este formato, ganó como mínimo cinco partidos de local. Así sucedió rumbo a Francia 98 (7), Sudáfrica 2010 (5) y Brasil 2014 (6). La excepción fue para Rusia 2018 (5, además del 3-0 por secretaría del choque ante Bolivia). Después del duelo del martes contra los venezolanos, a la Selección le restarán tres partidos como anfitrión en 2025: contra Ecuador (marzo), Argentina (junio) y Uruguay (septiembre).

Chile como local en Eliminatorias Sudamericanas (actual formato):

Eliminatoria Puntos como local Rendimiento ¿Clasificó Chile? Francia 1998 21 de 24 (8 PJ) 87,5% Si Brasil 2014 18 de 24 (8 PJ) 75% Si Sudáfrica 2010 17 de 27 (9 PJ) 63% Si Rusia 2018 *17 de 27 (9 PJ) 63% No Alemania 2006 14 de 27 (9 PJ) 51,9% No Qatar 2022 11 de 27 (9 PJ) 40,7% No Corea-Japón 2002 9 de 27 (9 PJ) 33,3% No Norteamérica 2026 5 de 15 (5 PJ) 33,3% -

* Respecto a Rusia 2018, el partido entre Chile y Bolivia se contabiliza para este ejercicio como empate 0-0, lo sucedido en cancha. El resultado finalmente fue un 3-0, por dictamen del TAS, ante una alineación indebida del jugador Nelson Cabrera.