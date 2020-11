Sánchez y Vidal fueron titulares en otro empate del Inter de Milán

Una seguidilla de malos resultados acosa al Inter de Milán. El equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal no ha ganado en los últimos cuatro partidos que ha disputado, contando todas las competiciones: tres empates y una derrota. Hoy, ante el Atalanta, los neroazzurri dejaron escapar una importante victoria contra un cuadro que también está luchando por subir en la tabla.

Tanto Vidal como Sánchez fueron titulares, pero su rendimiento no fue el mejor. El atacante nacional no supo influir en el juego ni crear ocasiones de peligro. Se le notó apagado y falto de velocidad, malas señales de cara a lo que será la doble fecha con la Roja por clasificatorias. En el gol de Lautaro Martínez a los 58′, tras pase de Ashley Young desde la izquierda, el tocopillano no tuvo injerencia alguna. Fue sustituido a los 74′.

Más activo —pero no más efectivo— estuvo Arturo Vidal en el mediocampo. Incluso contó con dos oportunidades para abrir la cuenta. En el primer tiempo, un buen cabezazo suyo no entró por poco, mientras que a los 65′ falló un mano a mano claro frente al portero Sportiello, que ganó el duelo de gran manera. Minutos después, tras coquetear con una posible roja, fue sustituido.

Para la salida de ambos chilenos el marcador solo contaba con el gol de Martínez. Una vez fuera de la cancha el cuadro local se fue con todo en busca del empate, que encontraron gracias a un súbito remate ajustado de Miranchuk, a los 79′. El Atalanta estuvo cerca de ganar el compromiso mediante un cabezazo de Muriel, pero el remate se fue desviado por poco.

Tanto Alexis como Vidal no llegarán a la Selección arropados por buenos resultados, pero sí con el estado físico a punto.