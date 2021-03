Sanhueza cuenta que renunció al directorio de Blanco y Negro para forzar las elecciones

Un año duró en su cargo. Y justo en el peor año de Colo Colo. Por lo mismo, José Miguel Sanhueza decidió renunciar al directorio de Blanco y Negro en la jornada de ayer y materializar su partida un día antes de la junta anual de accionistas del próximo 20 de abril.

“Alguien tenia que dar un paso la costado para propiciar la elección de un nuevo directorio y generar un cambio importante en la reestructuración de la sociedad anónima”, le explicó el representante del CDS en la máxima instancia de la concesionaria a El Deportivo.

Luego, Sanhueza detalló que “esto lo veníamos planeando junto a (Edmundo) Valladares y todas el directorio del CSD desde hace un tiempo, pues encontramos que hoy es insostenible mantener la cosas cómo están y la junta legal de este año es la que puede producir esos cambios”.

En palabras simples y aunque no las dice literalmente, lo que Sanhueza busca con su dimisión es la salida de Aníbal Mosa de la presidencia de ByN. “A nosotros nos interesa que un nombre propuesto por el CSD asuma ese cargo y haga cambios profundos en cómo se vienen haciendo las cosas. Ahora dependerá de ambos bloques dominantes si es que apoyan nuestra opción o no, pero no por eso dejaremos de construir una alternativa a la guerra intestina que tienen estos dos bandos y que sólo le ha hecho daño a nuestro club. Creo y creemos que hoy es tiempo de unidad”.

¿Asumirá el ídolo?

Lamentablemente, para las intenciones de las y los socios de la Corporación, no depende de ellos que se materialicen las reformas ya que, perfectamente, los bloques de Leonidas Vial y Mosa pueden unirse y dejarlos fuera de todo. “La respuesta sólo que la tienen ellos y no me siento con propiedad para decir que van a hacer. Pero no por eso, nosotros vamos a dejar de presentar nuestra alternativa”, aseveró José Miguel.

Y esa opción es que Marcelo Pablo Barticciotto sea el nuevo timonel de ByN. Opción que sólo será posible si Mosa otorga sus votos (algo que por ahora no está en carpeta) o que Vial aporte con los suyos (históricamente siempre han sido enemigos del CSD). ¿Será posible una alianza con estos últimos? “Todo se deberá evaluar en su debido mérito. Lo que si creemos y lo hablamos con Marcelo es que tenemos mucha confianza de que él pueda ser el próximo presidente”.

¿Y si no lo es? “Independiente de cual sea el desenlace, debe haber un cambio profundo en la mesa directiva”, concluye Sanhueza.