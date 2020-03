Scolarin da el primer portazo

El casting para suceder a Mario Salas se le complica a Colo Colo, que no dejar de recibir noes. Harold Mayne-Nicholls desveló que José Pekerman y Martín Lasarte rechazaron la oferta alba por temas personales. Aníbal Mosa añadió luego que Gustavo Quinteros también dijo que no. Y la principal apuesta, Luis Felipe Scolari (71), que sí quería venir a Chile, también ha dado un portazo. Inicialmente no aceptó los primeros ofrecimientos económicos, pero ahora ha sido la polémica por sus viejos dichos sobre Pinochet lo que le han hecho bajarse. “Ya no estoy para eso”, le ha comentado a sus agentes.

En Chile, Luis Zamorano, quien trabaja junto a Jorge Jiménez, en la empresa Vision Soccer, es el que está realizando la negociación por Scolari. Tiene línea directa con Jorge Machado, su agente en Brasil. La primera llamada de Zamorano fue el miércoles de la semana pasada. “Llamé a Mosa y le dije: ‘Aníbal, ¿te interesa fichar a un técnico campeón del mundo?’ Ahí le mencioné a Scolari y su respuesta en un principio fue medio negativa porque creyó que era demasiada plata la que había que invertir”. Felipao recibía cerca de US$ 4 millones en su último club: Palmeiras.

Quien tomó la posta en el Cacique fue Mayne-Nicholls. “Harold llamó directamente a Brasil. Allá son súper formales y no gustó mucho. No entendían porqué no había llamado el presidente de la institución”, dice el agente.

Lo cierto es que la primera oferta que realizó Colo Colo no satisfizo al grupo de trabajo del entrenador. ByN puso sobre la mesa US$ 600 mil, incluso menos que lo que recibía anualmente Mario Salas (US$ 750 mil). La respuesta fue negativa. El Cacique hizo una contraoferta: US$ 90 mil cada 30 días. En el círculo de Scolari valoraron el gesto, pero ya le comunicaron al club que el piso para moverse de Brasil será de US$ 1,5 millones por temporada.

Y en esas estaban, esperando la contraoferta alba, cuando una polémica lo ha estropeado todo. Unas viejas declaraciones del DT sobre Augusto Pinochet, de 1998, en las que dijo “hizo más cosas buenas que malas” provocaron que parte del directorio se pronunciara para frenar el fichaje. Lo afirmó en alto el director Ángel Maulén: “Sería una imprudencia considerar a este técnico conociendo esas declaraciones”. Aunque tanto Mosa como Mayne-Nicholls dicen que no se van a mover por política y le bajaron el perfil a las declaraciones, a Scolari le ha molestado el tema. Y les ha dicho a sus agentes que corten las negociaciones, que ya no va.

Tanto el club como los agentes van a insistir para hacerle cambiar de opinión a Scolari, pero está difícil. “Ya le dije a Mosa que a Scolari hay que seducirlo. Si viene, no vendrá por dinero. Su capital le permitiría incluso comprarse Colo Colo. El tema no pasa por ahí. Nosotros ya hicimos la pega y ha sido fundamental también la labor de Claudio Maldonado. Scolari estaba muy motivado con venir a Chile. Le dijimos que Chile nunca ha tenido un técnico campeón del mundo y que sería una gran experiencia para él. Le hablamos de los mariscos, de la nieve, de todo. Si Scolari no viene a Chile será culpa de Colo Colo”, dice Zamorano.

Así las cosas, Gustavo Alfaro es ahora el primer candidato. “Seguimos conversando con los dos. Con Felipao y Alfaro. Estamos en eso. Intentando dar con el mejor”, admite Mosa. Lo seguro ya es que el interino, Gualberto Jara, seguirá al menos un partido más. El estreno en Libertadores del miércoles.