Se arman para la Libertadores: la U está a una firma de asegurar sus primeros refuerzos de cara al 2025

Universidad de Chile comienza su estructuración de cara a la temporada 2025. El elenco que dirige Gustavo Álvarez trabaja en el armado del plantel y está a una firma de asegurar a dos de sus refuerzos pensando en competir en la Copa Libertadores. El estratega ha sido enfático en que se deben potenciar para dar una buena imagen internacional. “Como en todo club hay un tema presupuestario, donde la institución dice qué jugadores están al alcance y cuáles no. Tenemos por delante la evaluación precisa de lo que necesitamos y después un mercado para ejecutarlo”, señalaba el DT tras el cierre de la temporada.

Ahora comienza a sumar elementos. Nicolás Fernández, lateral de Audax Italiano, y Julián Alfaro, delantero de Magallanes, arribarán al CDA si el proceso de negociación continúa bien encaminado. El carrilero viene de jugar 24 partidos en la temporada, en los que se anotó con tres habilitaciones. Además, fue parte de la convocatoria de Ricardo Gareca en la Copa América. En el certamen continental ingresó en la derrota por la mínima de la Roja ante Argentina. La llegada del hombre del equipo de La Florida llega a cubrir la partida de Juan Pablo Gómez, ya que en ese ese puesto solo quedaba Fabián Hormazábal. Por otro lado, el atacante de la Academia disputó 22 encuentros, con dos tantos y una asistencia.

Nicolás Fernández y Julián Alfaro serán los primeros refuerzos de la U. (Foto: Photosport)

Metas azules

En la U visualizan la temporada entrante con metas elevadas. “La vara quedó muy alta, pero yo soy un entrenador que necesita el desafío permanente y si nosotros consideramos que es difícil o que no podemos llegar a 65 puntos como punto de partida, es un error, después veremos si los conseguimos o no, pero nos tenemos que proponer llegar”, apuntó el estratega transandino las el título de la Copa Chile. En esa línea, el técnico no duda en los pisos internacionales. “En la Copa Libertadores no hay que participar, sino que competir. Nosotros tenemos la obligación a nivel nacional de mejorar lo que hicimos, no nos podemos conformar con lo que hicimos este año, ya que tiene que ser un piso e ir por más”, sostuvo.

Además, el DT fue enfático en el perfil de futbolistas que pretende sumar. “Primero, calidad. La calidad siempre por delante de la cantidad. Para la cantidad hay tiempo, para la calidad no. No hay vuelta atrás. Estamos convencidos de que el año que viene es más exigente”, explicó. También dio a conocer que en el CDA seguirán sumando incorporaciones una vez que los trabajos ya estén en marcha cuando retornen de sus vacaciones. “Cuando comencemos la pretemporada, como fue el año pasado, podré decir cuáles son los puestos que estamos buscando y las características. Acá terminamos antes y hay que esperar las otras ligas, por lo que cuando ya volvamos los jugadores tendrán que llegar sobre la marcha”, profundizó.