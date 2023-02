“Se burlaron de él con una sarcástica canción de alabanza”: Prensa inglesa repasa al Dibu Martínez por sus errores en la caída frente a Arsenal

El Dibu Martínez vivió una pesadilla en el duelo entre Aston Villa y Arsenal. Su equipo estaba igualado 2-2 en el marcador, pero en los minutos finales, el guardameta se metió un gol en contra, y momentos después, dejó su arco vacío en lo que fue el último tanto del encuentro. A la prensa inglesa no se le pasó su actuación y se refirieron al respecto.

En primera instancia, The Sun mencionó que el Dibu no tuvo mayor culpa en su autogol tras el remate de Jorginho, sin embargo, sí señalaron: “Jorginho anotó y el campeón del Mundo Martínez probó el otro lado del fútbol”, refiriéndose principalmente a la derrota, y también a las burlas que sufrió el portero.

Y es que, a continuación, se refirieron al gol que anotó Gabriel Martinelli contra una portería totalmente vacía, ya que el Dibu había subido a un tiro de esquina para buscar el empate: “Los hinchas visitantes se burlaron de él con una sarcástica canción de alabanza antes de que Martinelli corriera tras el pase de Vieira, con el portero del Villa completamente descolocado en el campo”.

Según indican en Inglaterra, la relación del trasandino con los hinchas del Arsenal no es la más sana. Daily Mail, por ejemplo, mencionó en su publicación: “La ley del ex funcionó al revés. Martínez fue una vez arquero en el Emirates y no se ha ganado el cariño de los aficionados del Arsenal desde su fichaje. Los fanáticos visitantes se deleitaron especialmente con su desesperación”.

The Guardian, por su parte, fue un poco más sarcástico a la hora de referirse al ‘regalo’ del campeón del Mundo. A pesar de que le restaron responsabilidad por el autogol, sí lo apuntaron por el contragolpe que terminó en gol: “Gabriel Martinelli llevó la pelota a un pórtico vacío con Martínez como un mero espectador. El guardameta jugó para el Arsenal por casi una década, pero probablemente nunca lo amaron más que en este momento”.

Cabe destacar que, más que el autogol, el portero es señalado principalmente por tomar la decisión de subir a rematar el córner en los minutos finales del encuentro, ya que, más adelante, su DT afirmó que jamás le dio esta instrucción.

“Lo decidió por sí mismo. Quizás haya habido un par de casos en la historia en los que el arquero sube en el último minuto y marca, pero normalmente te marcan más de lo que marcas tú” comentó Unai Emery, el adiestrador de los Villains.

Los errores cometidos por el arquero determinaron el agónico triunfo del Arsenal, quienes lograron escalar a la cima y aprovecharon el posterior empate del Manchester City como visitante contra el Nottingham Forest. En el caso del Aston Villa, esta dura derrota los hace quedar más cerca del descenso (ocho puntos) que de competiciones europeas (10 puntos).

Para enmendar su olvidable actuación, el Dibu y su equipo deberán visitar al Everton el día sábado 25 de febrero, en el Goodison Park. El encuentro está pactado para comenzar a las 12 del mediodía.