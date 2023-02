Un partido para el olvido, con autogolazo incluido: DT del Aston Villa se molesta con acción del Dibu Martínez en la derrota frente al Arsenal

Emiliano Martínez tuvo un cierre de partido para el olvido. En el tercer minuto de tiempo adicional terminó siendo protagonista de una particular jugada que terminó por decretar la derrota del Aston Villa por 4-3.

Tras un remate del jugador del Arsenal Jorginho, el remate terminó golpeando en el horizontal y posteriormente el rebote le dio al argentino en la cabeza, lo que le permitió a los Gunners pasar adelante en el marcador por 3-2.

Pero eso no sería todo para Martínez, pues en el último minuto del tiempo adicional intentó mostrarse como opción en el área rival durante un lanzamiento de esquina a favor de Aston Villa. Sin embargo, la pelota pasó lejos del jugador y Gabriel Martinelli aprovechó un rápido contragolpe para liquidar el encuentro por 4-2.

Claro que al técnico Unai Emery no le gustó la decisión tomada por su pupilo. Así lo dejó claro en la conferencia de presna posterior al encuentro. “Lo decidió por sí mismo”, comenzó señalando sobre la jugada del último tanto.

“Quizás haya habido un par de casos en la historia en los que el arquero sube en el último minuto y marca, pero normalmente te marcan más de lo que marcas tú”, agregó el DT sobre la decisión de Dibu.

Luego, en diálogo con los canales oficiales del club, Emery profundizó en el análisis del partido con cuyo resultado quedaron ubicados en la 11° posición con 28 puntos concretando la tercera derrota consecutiva en la Premier.

Emiliano Martínez terminó siendo protagonista en la caída del Aston Villa contra el Arsenal. Foto: Reuters.

“Estoy realmente frustrado”, indicó de entrada. “No estamos jugando y no somos competitivos en casa. Y no estamos jugando, de verdad, en la idea que yo quiero en el equipo. No sé exactamente por qué”, agregó.

“Creo que estamos jugando con intensidad, estamos jugando con pasión, corriendo, marcando goles rápido. Pero no estamos jugando al fútbol controlando el balón, el juego, controlando el posicionamiento, del tiempo en los 90 minutos”, prosiguió el entrenador.

“Estamos anotando un gol rápido y estamos esperando en los 90 minutos, pasar lo antes posible y no jugar el partido de la forma en que nos estábamos preparando, siendo consistentes y confiados en los 90 minutos en nuestro estilo ideal”, manifestó.

Por último expresó que “realmente, estoy decepcionado porque pensé que la reacción será rápida y sería muy, muy diferente, como hemos demostrado en los últimos dos partidos contra Leicester y hoy”.