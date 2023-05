Selknam consigue un triunfazo ante Pampas en Argentina y se ilusiona con las semifinales del Súper Rugby Américas

Una victoria tan importante como histórica consiguió Selknam en la antepenúltima fecha de la fase regular del Súper Rugby Américas. La franquicia chilena superó por 23-19 a Pampas XV de Argentina, en un encuentro disputado en la cancha del Club Atlético San Isidro (CASI).

El duelo era de vital importancia para el conjunto nacional, en su objetivo de acceder a las semifinales. Ya la semana pasada había dado un paso importante al superar a Cobras de Brasil, en Curicó, y hoy necesitaba encontrar el camino para lograr su primera victoria como visitante en el certamen.

Y así fue, en un partido muy disputado ante el tercero de la tabla, apenas un try fue la diferencia que marcó el encuentro. Las cosas no comenzaron bien para los chilenos, ya que el local abrió la cuenta con un try del wing Iñaki Delguy, luego de una gran jugada de los backs.

Luego Joaquín de la Vega Mendía lograría la correspondiente conversión. No obstante, Selknam reaccionó y respondió con una gran jugada de Clemente Saavedra, a la postre la figura del encuentro, quien convirtió un try clave tras tapar un despeje del fullback Juan Landó.

La conversión de Francisco Urroz acercó el marcador y luego Pampas cometió errores. Augusto Böhme terminó en el ingoal de los transandinos, y luego Urroz completaría la faena con una ejecución muy compleja desde la banda izquierda, dejando al equipo con una ventaja de un punto antes del descanso.

Tensión hasta el final

La mitad inicial del segundo tiempo estuvo marcada por dos penales (los chilenos anotados por Urroz y Santiago Videla) y una amarilla por cada lado, sin estirar ni reducir diferencias. Sin embargo, eso estaba por cambiar hacia los minutos finales.

La diferencia se estiró a cuatro puntos en el minuto 78, cuando Videla nuevamente anotó de penal para sellar una victoria importante, histórica y esperanzadora.

El próximo rival será Yacaré XV de Paraguay, en un partido programado para el sábado 20 de mayo, a las 17.54. Otra final ante un rival directo.