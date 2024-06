Serbia vs. Inglaterra: a qué hora y quién transmite el partido válido por la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 ya está en marcha. Este domingo, en la tercera jornada de competencia, Serbia se verá las caras ante Inglaterra, una selección que busca hacer historia ganando este torneo por primera vez. El duelo se efectuará en el Veltins-Arena, de Gelsenkirchen, y será válido por el Grupo C, en el también están Dinamarca y Eslovenia.

El equipo inglés arriba hasta Alemania con figuras como Harry Kane, Phil Foden o Jude Bellingham, este último recientemente campeón de la Champions League con el Real Madrid.

Justamente Kane, capitán del equipo, tuvo palabras sobre su rival en este estreno: “Es un equipo que puede hacerte daño si no estás bien conectado, y defensivamente son muy fuertes. Lo ponen difícil con las jugadas a balón parado y tienen un equipo alto, así que crean muchas amenazas. Como he dicho, si no tenemos cuidado y no estamos concentrados al 100%, puede ser un partido difícil para nosotros, así que tenemos que asegurarnos de hacerlo bien”, dijo en entrevista al sitio web de la EUFA.

“Creo que esta plantilla es una de las mejores, si no la mejor, que hemos tenido, teniendo en cuenta la forma y las temporadas nacionales que muchos de nosotros hemos tenido. Tenemos unos jóvenes talentos increíbles que no tienen miedo a nada y que sólo quieren jugar”, agregó el artillero del Bayern.

En los amistosos previos a este encuentro en junio, el equipo de Gareth Southgate cayó sorpresivamente por la cuenta mínima ante Islandia y goleó por 3-0 a Bosnia y Herzegovina. Por su parte, Serbia perdió por 2-1 contra Austria y se impuso 3-0 a Suecia.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

Serbios e ingleses se enfrentarán este domingo 16 de junio a las 15.00 horas de Chile, en el tercer duelo de la jornada. El compromiso será transmitido por el canal ESPN y también a través de la plataforma de streaming Star+.