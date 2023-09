“Si estaba afuera un poco no afectaba mucho; fue viveza”: Ignacio Tapia repasa el polémico gol que selló el empate entre la U y Colo Colo

El gran ganador en la igualdad de albos y azules fue Ignacio Tapia. El defensa de Universidad de Chile no sólo marcó el gol de empate, en la jugada siguiente al tanto con el que Colo Colo abrió la cuenta, también sacó una nueva celebración de la visita en la línea y mantuvo viva a la U en el Superclásico.

“Mirando las jugadas después del partido, me siento mucho más tranquilo. Tuve un buen desempeño, también el equipo, e hicimos un partido parejo”, dice el futbolista en conversación con TNT Sports. Luego agrega que “los clásicos son partidos especiales y uno siempre los espera, por lo que me preparé para eso”.

Preparación que culmina con un cabezazo imparable para Brayan Cortés y que logra levantar a sus compañeros tras la anotación de Leandro Benegas. “Viéndolo otra vez, porque no me acordaba bien, gané un espacio entre Saldivia y Falcón, y como ellos tenían un déficit en los balones parados, aprovechamos esa zona que estaba más libre y salió el gol que teníamos preparado”, rememora. Y luego le baja el perfil a la polémica que provoca la posición ilícita de la pelota en el córner previo a la igualdad. “Creo que ya fue. No vi bien esa parte, pero si estaba afuera un poco no afectaba mucho. Y si sucedió, fue viveza más que nada, viveza del partido y del Lea Fernández”, sentencia.

El jugador tambien recordó el balón que logró sacar de la línea. “Me pega arriba de la rodilla fue instinto de barrerme y que no me pegara en la mano y menos mal que no entró y que salió esa pelota”, recuerda.

Y de pasada repasa las críticas que se le hicieron en su momento. “Me afectaron, porque afectaron a mi familia también. Pero luego me quedé con las críticas constructivas y estoy donde quiero estar, siempre quise estar acá y me quiero ganar un puesto”, detalla.

Más allá de las ganas, Tapia sabe que le será difícil porque “este año tuve que partir desde afuera y trabajar mucho. Me preparé harto para estos partidos y estar afuera me fortaleció y tomé las críticas constructivas y esperé mi momento para jugar lo mejor posible”. Rendimiento que, según él, merecía los tres puntos ante el actual campeón del fútbol chileno. “En el primer tiempo nos vimos más complicados y el segundo fue más de nosotros, buscamos el partido, metimos y tuvimos más posibilidades. Quedamos con esa espina, que pudimos haberlo ganado”, concluye.