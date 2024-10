Sigue creciendo la polémica: José María Giménez se cuadra con Marcelo Bielsa y lanza dardo contra Luis Suárez

Uruguay está dividido. Luego de las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa, están quienes apoyan al delantero y quienes se cuadran con el entrenador. Eso llega hasta el plantel. Federico Valverde, por ejemplo, secundó los dichos del ariete. Por otro lado, en su llegada a Montevideo, José María Giménez respaldó al DT. “Me llamó mucho la atención con la propiedad que hablaban cuando decían que estábamos todos en conocimiento y que fue una conversación consensuada cuando se dijo. La verdad es que no, no estábamos en conocimiento. No voy a decir nada nuevo que ellos ya no hayan dicho, pero siempre del lado de lo que se habló fueron cosas de la convivencia”, lanzó.

El defensor, uno de los referentes del plantel, asegura que probablemente exista diálogo al respecto de la polémica. “Se habló, cuando se dé la oportunidad probablemente, seguro se vuelva a hablar puertas adentro. Lo más importante de todo esto es que estemos de la mejor manera para competir y llevar a Uruguay al Mundial que es lo que todos queremos y que se quede un ambiente totalmente armónico”, dijo.

Luis Suárez generó un terremoto en Uruguay con sus dichos contra Bielsa. Foto: Photosport

En esa línea, reveló cuál es su visión de todo el embrollo generado por Suárez. “Hubo cosas que obviamente incómodas, pero siempre apoyando. Estamos con el entrenador al 100% quedó demostrado en cada partido que jugamos, creo que está más que sabido que aparte no es fácil venir y competir después de tres días, ponerle en las Eliminatorias. Todos los jugadores que pasaban por la selección siempre se entregaron al 100% al entrenador y a la Selección sobre todo y esa va a seguir nuestra mentalidad”, reveló.

Además, explicó que cree que pueden sacar enseñanzas de lo vivido. “Muchos pueden pensar que esto es un caos, yo lo veo una oportunidad de poder solucionar y buscar algo que al final es estar en armonía, estar felices, todos bien, porque es lo más lindo que hay vestir la selección uruguaya y queremos defenderla como lo venimos haciendo”, sentenció.

Finalmente, se refirió a como se llega en el día a día con Marcelo Bielsa, y como lo respalda pese a ser suplente en el actual seleccionado charrúa. “Mi relación es profesional, es mi entrenador, yo soy un peón. Esto hay que entender. Yo respeto las decisiones de él, estamos con el entrenador al 100%, le estamos totalmente agradecidos porque obviamente lo ha demostrado y se ha visto reflejado en los resultados, y te lo dice un tipo que es tercero o cuarto central”, cerró.