Sorpresas en el Biobío: Dellien y Seyboth Wild, fuera en cuartos

Este viernes asomaba como una jornada sin sobresaltos en Concepción. Los favoritos venían pisando fuerte y todo parecía preparado para que Hugo Dellien (112°) y Thiago Seyboth Wild (117°) dijeran presente en semifinales. Pero eso quedó en el papel. Sebastián Báez (312°) y Francisco Cerúndolo (146°) demostraron su valía y dejaron a los candidatos fuera. Las promesas argentinas están teniendo una semana de ensueño en la octava región.

El primer batacazo lo dio Sebastián Báez. El chico de 20 años, comenzó a jugar torneos Challenger a fines de 2020 y ha tenido un ascenso meteórico. Ayer le ganó al colombiano Galán (115°), y hoy le dio un baile a Hugo Dellien. El boliviano tenía todo para ser campeón, pero no pudo con la frescura de su rival. Fue sobrepasado en todos los puntos. Un doble 6-1 que se traduce en la mejor victoria en la carrera de Báez. Antes de Concepción nunca le había ganado a un top 100, ahora ya lleva dos al hilo.

Justo después del partido del boliviano, las sorpresas continuaron. Thiago Seyboth Wild, actual campeón del ATP de Santiago, se robaba las miradas en el Biobío. Su juego versátil, combinado con su juventud (20 años), le han valido los aplausos de todo el continente, pero hoy no pudo demostrar. Descontrolado en ambos sets, perdió el dominio del partido rápidamente. Enfrente tuvo una muralla. Cerúndolo, de 22 años, mejora día a día, y la victoria ante Jarry en octavos, no hizo más que darle confianza. Jugó ambos parciales con determinación, confirmando que el gran cierre que tuvo el año pasado no fue casualidad. Ganó por 6-3 y 7-6(4) y selló su paso a semifinales.

A primera hora el eslovaco, Andrej Martin (102°), también aseguró su billete a la ronda de los cuatro mejores. Lo consiguió tras vencer 7-6(4) y 6-3 al alemán, Daniel Altamaier (134°). El ultimo cupo lo definen Alejandro Tabilo y Federico Coria. Juegan a las 17:30.