Suazo y el Toulouse no pueden con la jerarquía del PSG en el Trofeo de Campeones de Francia

Gabriel Suazo abrió el 2024 nada menos que compitiendo por un título y enfrentando al equipo más poderoso de Francia. El Toulouse visitó el Parque de los Príncipes para chocar ante el Paris Saint-Germain en el Trofeo de Campeones, el equivalente a la Supercopa francesa, duelo entre los últimos ganadores de la Ligue 1 y la Copa local.

Por su poderío individual y colectivo, el favoritismo estaba indudablemente en el PSG que dirige Luis Enrique. Dicho y hecho. Fue un triunfo de 2-0 para el local, quedándose con la primera copa del año.

Más allá de lo financiero, las distancias entre uno y otro elenco se marcan claramente con el desempeño en la temporada. Mientras los parisinos son los líderes del campeonato de Primera División con 40 puntos (cinco más que su escolta, el Niza) e instalados en los octavos de final de la Champions League, los violetas están en el antepenúltimo puesto de la tabla, en zona de promoción para mantener la categoría (apenas dos victorias en 17 partidos), aunque en la Europa League se metieron en los playoffs para acceder a octavos. Enfrentarán al Benfica.

El conjunto del seleccionado chileno padeció el encuentro, por la hegemonía constante de los parisinos. De hecho, el anfitrión pegó primero y prontamente, porque abrió la cuenta en los tres minutos con el tanto del surcoreano Kang-In Lee. El asiático definió con la zurda tras un centro de primera de Ousmane Dembélé. El ex Barcelona le ganó la espalda a Suazo. En efecto, por la franja izquierda, el ex Colo Colo se vio complicado en la marca ante los embates no solo de Dembélé, sino también de Achraf Hakimi.

El dominio fue nítido del PSG durante el primer lapso, ante un Toulouse encerrado en su territorio. La buena noticia de los violetas era que la diferencia del marcador no se estiraba, lo que los mantenía en el partido. Los de Luis Enrique no lograban manifestar en el arco rival la supremacía ejercida en el juego.

Recién en los 44′ llegó el 2-0, obra de Kylian Mbappé, con un potente remate tras una jugada personal. Los 45′ iniciales finalizaron con el 72% de posesión y 12 tiros totales para el equipo de capitales qataríes. El único acercamiento de la visita fue un remate de Dallinga que dio en un poste.

Con el partido cuesta arriba, el Toulouse se animó más en el segundo periodo y dispuso a sus elementos más arriba en la cancha. En ese sentido, el propio Suazo también se fue más arriba por su banda, pese al riesgo de dejarle pista libre al veloz Dembélé. Pero había que hacerlo. En la otra área, el PSG tuvo el 3-0 en los 55′ con un tiro libre de Hakimi que dio en el palo. Hacia la recta final, el chileno tuvo otro duelo, con el ingreso de Marco Asensio por el ex Dortmund.

Los intentos del Toulouse no fueron demasiado claros ante el arco del italiano Donnarumma. Se quedaron con las ganas de hacer historia, tal como lo hizo el año pasado al ganar la Copa, que le permitió entrar en un torneo continental. Mientras tanto, el PSG consiguió la Supercopa por duodécima vez. Ganó 10 de las últimas 11.

El primer fin de semana del nuevo año no tendrá actividad en la Ligue 1, pero sí de la Copa de Francia, donde el Toulouse retiene la corona. El domingo 7 visitarán al Chambéry, de la quinta división.