Superó tres puntos de partido: Jarry gana la batalla ante Arnaldi y avanza a los cuartos de final de Beijing

Nicolás Jarry (23º del ranking ATP) continúa en racha. Durante la madrugada de este sábado, el Príncipe logró una importante victoria y avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Beijing. El chileno se impuso a Mateo Arnaldi (48°), por por 6-7 (4), 7-6 (4) y 6-3.

La primera raqueta nacional, que venía de superar en los dieciseisavos al griego Stefanos Tsitsipás (5º), por un doble 6-4, sufrió para batir al italiano en la pista dura del Diamond Court del Centro de Tenis del Parque Olímpico de Pekín. No obstante, logró imponerse tras superar tres match points en contra.

Casi tres horas debió batallar Jarry para superar al europeo y así ingresar a los ocho mejores del China Open. El chileno arrancó con todo y logró quebrar rápidamente, quedando tres juegos arriba. Sin embargo, el juego de la Torre fue perdiendo claridad y Arnaldi comenzó a crecer. Los errores no forzados fueron determinantes. Finalmente, el italiano logró llevar el set al tie break, donde pudo imponerse por 7-4.

Jarry nuevamente tomó ventaja gracias a un quiebre y quedó 4-3 en ventaja. El europeo volvió a hacerse fuerte y recuperó la ventaja (6-5). El duelo podía definirse en cualquier momento.

En el duodécimo game del segundo set, el chileno, que tenía el servicio a su favor, alcanzó a estar con tres puntos de partido en contra. Todo indicaba que el europeo lograría cerrar el cotejo, pero el Príncipe fue consistente y sacó el duelo adelante gracias a su saque. Esta vez la definición fue para Jarry, que se la llevó por 7-4.

El golpe de gracia

Esto fue un golpe para Arnaldi, que no logró hacer frente en el tercer set. El nacional se creció y fue totalmente superior en la última manga, alcanzando su segundo triunfo en la gira por Asia.

Al finalizar el encuentro, el chileno se refirió a lo reñido de este: “Fue un partido muy batallado. Matteo está jugando muy bien, viene con mucha confianza y es un tremendo competidor. Tuve que subir el nivel cada vez más”, indicó.

“Terminé jugando muy bien y estoy muy contento con mi consistencia durante todo el partido, por cómo logré mantenerme tranquilo y seguir fiel al trabajo. Estoy intentando confiar mucho en todo lo que estamos trabajando con mi equipo y salió muy bien. Estoy muy contento de estar en cuartos de final”, complementó

Jarry se mostró calmado y aseguró no saber de su próximo desafío en territorio chino. “Del próximo partido no sé. No he visto el cuadro, no sé contra quién juego. Tengo que recuperar, llevo dos partidos seguidos y tengo un dobles. Voy a ir momento a momento”, sentenció.

En ese sentido, el nacional jugará con el ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev (10º), octavo sembrado en Beijing, y el español Alejandro Davidovich Fokina (25º).