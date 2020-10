Tabárez: “En el segundo tiempo Chile fue más intenso que nosotros"

El técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, valoró el triunfo de sus dirigidos, ya que se vieron superados por la Roja en el segundo tiempo, no así en el primero, donde su escuadra manejó las acciones.

“Siento que ganamos un partido en el que empezamos bien y logramos una ventaja. En el segundo tiempo, Chile entró muy bien, con mucha más intensidad que la que tuvimos. En ese lapso consiguieron un gol tempranero. Después tratamos de ir viendo soluciones a un resultados que no nos favorecía de local”, comentó.

El Maestro continuó su análisis con lo ocurrido en el segundo lapso. “Chile fue más intenso. Nos presionó y no pudimos salir. Cuando se propone una forma de jugar y las cosas salen a veces ganamos en confianza, pero a veces en temeridad. Las ocasiones que tuvo Chile en el primer tiempo fueron por pelotas perdidas cerca de la última línea. Son errores que en una Eliminatoria se pueden pagar caro. Por suerte no fue así y pudimos sacar el partido”, sostuvo.

“Al Mundial se clasifica por puntos y esos salen de los resultados de los partidos. Más allá de que fuimos superados en un momento, el equipo no se cayó nunca. Siguió luchando y es algo que debemos conservar y profundizar”, valoró.

Tabárez reconoció que echó de menos al público en el Centenario y que jugar de local con el estadio vacío perjudica al dueño de casa. “Hasta que no haya público esto no va a ser fútbol para mí, porque es así, la pasión se despunta mirando a sus equipos (...) No lo acepto. Comprendo que no hay una solución, pero espero que no demore demasiado el momento de ver los estadios llenos en las Eliminatorias, porque esto ya es un Mundial”, cerró.