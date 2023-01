Tabilo, Jarry y Barrios van por el cuadro principal: conoce los rivales de los chilenos en la qualy del Australian Open

Australia tiene a la vuelta de la esquina su Grand Slam. El Open oceánico comienza en una semana y en Melbourne esta noche arrancan las fases previas del torneo que reunirá a los mejores del planeta. Es en ese escenario que tres chilenos toman protagonismo.

Y es que tanto Alejandro Tabilo (100°) como Nicolás Jarry (152°) y Tomás Barrios (230°) se jugarán un cupo al cuadro principal en la qualy del primer grande del año. Los tres nacionales no lograron entrar directo por ranking y deberán sortear dos partidos para poder ingresar a la primera ronda del Main Draw.

En el caso del chileno canadiense la situación eso sí es particular, ya que si durante hoy algún jugador que ya ingresó al cuadro principal decide bajarse del torneo, Tabilo será quien use su lugar al ser el jugador con mejor ranking que no ingresó directo. Para que aquello suceda, la baja del tenista debe producirse antes de las ocho de la noche de este domingo.

Pero si aquello no pasa, el zurdo deberá ingresar a la pista hoy a las 23:30 (de Chile) para enfrentar a Nikola Milojevic (N°231) en la primera fase de los clasificatorios.

Jarry por su parte saldrá a la cancha a las 01:00 de este lunes, enfrentando al finlandés Otto Virtanen (N°175). De ganar, en su horizonte aparecen Nicolás Moreno de Alboran (N°215) o el kazajo Timofey Skatov (N°142), quien aparece inscrito para la serie de Copa Davis ante Chile en febrero.

Por último está el caso de Tomás Barrios, quien jugará este domingo a las 20:00 horas frente a Miljan Zekic, número 230 del planeta. Si el chillanejo logra superar al serbio deberá enfrentarse ante el local Jeremy Jin (N°990) o el belga Zizou Bergs (N°129).