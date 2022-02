Tabilo, tras la derrota: “Hubo detalles que podrían haber cambiado el trámite del partido, pero no jugué mal”

Tras su caída frente a Pedro Martínez, en la semifinal del Chile Open, Alejandro Tabilo habló en rueda de prensa. El tenista se refirió a su rendimiento en el ATP 250 y a sus próximos desafíos. “Hay que aprender de esto”, dijo.

“(Pedro) Martínez hizo mucho para cambiar el partido. Hoy tuve un poco de mala suerte y casi lo pude dar vuelta. Son cosas del tenis”, arrancó diciendo el nacido en Canadá. Más allá de la derrota, su rendimiento durante el 2022 ha ido en alza. “Hubo detalles que podrían haber cambiado el tramite, pero no jugué mal, solo tuve algunas desconcentraciones”, afirmó al respecto del cotejo de este sábado.

Durante la jornada sabatina, el público jugó su partido aparte. Incluso con el chileno abajo en el marcador, se escuchaban los murmullos y gritos de aliento. “No dejaron de creer y eso me dio fuerzas al final. Casi lo doy vuelta”, aseveró Tabilo.

La mente en la Copa Davis

Como siempre, no hay mucho tiempo para lamentar la caída. El oriundo de Toronto declaró que ahora estudiará sus errores para seguir mejorando. “Estoy feliz con los resultados conseguidos, pero todavía me falta y para eso trabajo. Estos partidos los analizo, los veo, para ver donde falle. Todo ayuda”, fueron sus declaraciones.

Con su nuevo ranking ATP, el panorama puede cambiar, sin embargo, no cree que haya muchas variaciones. “Debemos pensar en lo que haremos. El contexto no cambia tanto”, dijo. Enfatizando en que “ahora me enfoco en la Davis”.

El equipo chileno salta a la cancha el próximo viernes y Tabilo se tiene fe: “Para la Copa Davis tengo con confianza, vengo jugando bien en arcilla”, cerró.