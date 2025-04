Ter Stegen revela las tensiones que tuvo en Barcelona con Lionel Messi

Lionel Messi y Marc-André ter Stegen compartieron varios años en el camarín del Barcelona. Si bien el presente de ambos los tiene alejados, las vivencias que compartieron en España aún son recordadas al menos por el portero.

Así llo dejó claro el alemán en una entrevista con el medio Bild en el que indicó que tuvo algunos conflictos con el argentino durante la convivencia en el club azulgrana.

“Probablemente sea el único jugador que puede tirarte una pelota a la cara si quiere. Tiene esa habilidad. Lo ha hecho varias veces”, lanzó de entrada el guardameta germano, dejando entrever algunas fricciones. A pesar de esto, no quiso profundizar en los motivos. “¿De dónde salió ese enojo? Tendrás que preguntárselo a él“.

De todas maneras, indicó que estas diferencias no impidieron que ambos futbolistas mantuvieran una relación respetuosa. “Hubo momentos en que no nos llevamos bien. Ya fuera por mí o por él. Siempre he tenido mucho respeto por él y él, a menudo, también ha respetado mi opinión”, explicó el arquero, destacando que estos no eran constantes en la escuadra.

Por otro lado, aclaró que a pesar de los roces, siempre mostró admiración por el desempeño de la Pulga. “Es especial verlo jugar al fútbol. Él ve cosas que nadie más ve. Si quería hacerte quedar mal, podía”, dijo

Una grave lesión

Ter Stegen se encuentra enfrentando su proceso de recuperación de una dura lesión que sufrió en septiembre pasado durante un partido contra el Villarreal. En aquel encuentro, el guardameta salió a cortar un centro y cayó mal.

Tras las pruebas de rigor se determinó que había sufrido una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, por lo que debió someterse a un tratamiento quirúrgico.

Por lo mismo, el Barcelona se vio forzado a buscar un nuevo portero para suplir la baja, instancia en la que Claudio Bravo apareció como alternativa poco después de que anunciara su retiro como profesional tras actuar en el Real Betis de Pellegrini. Sin embargo, el elegido fue el polaco Wojciech Szczesny.

Si bien en un principio se habló de un proceso de recuperación de hasta nueve meses, Ter Stegen ya está entrenando con sus compañeros desde fines de marzo, obviamente con trabajos diferenciados del resto del plantel para no correr riesgos innecesarios.

Desde que está en Barcelona (club al que llegó en 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach), Ter Stegen ganó títulos de la liga española, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

“La idea es volver esta temporada. Si estoy bien, hablaré con el míster y veremos qué es lo mejor para todos”, dijo Ter Stegen hace unos días, cuando recibió el Premio Gentleman Internacional en el Círculo Ecuestre de Barcelona.