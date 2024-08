Terremoto en Al Nassr: el escándalo que desató el show de gestos agresivos del cuestionado Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo lo pasa mal en Arabia Saudita. En la previa del inicio de la liga local, el Al Nassr cayó goleado contra Al-Hilal en la definición de la Supercopa del país.

La derrota provocó una serie de situaciones que han puesto en duda la continuidad del entrenador Luis Castro. En la lucha por el trofeo, el portugués fue protagonista de principio a fin.

Antes del inicio, cuando los equipos ingresaban a la cancha, CR7 fue captado tocando la copa, hecho que para los creyentes en las cábalas es una señal negativa para la definición.

Aunque todo pareció correr a favor de su escuadra, pues el propio Ronaldo, en los 44′ puso en ventaja al Al Nassr. Sin embargo, en el complemento se desató la locura. Sergej Milinkovic Savic igualó las acciones en el 55′ y Aleksandar Mitrovic se transformó en figura. El ariete serbio anotó en el 63′ y 69′, desatando la furia del portugués. Este último, visiblemente enojado, terminó de explotar en tras el tanto de Malcom, que aprovechó un error del arquero Bento y selló el triunfo del cuadro dirigido por Jorge Jesús.

Luego del grosero fallo del guardameta y sufrir cuatro anotaciones en contra en solo 18 minutos, Cristiano Ronaldo desató la polémica. El luso cargó directamente contra sus compañeros, realizando gestos en medio de la cancha. Primero, los increpó por sus distracciones. Juntó sus dos manos para ponerlas entre la sien y sus orejas, señalándoles que estaban dormidos.

Después, su indignación fue más allá. Unió y separó las yemas de sus dedos para cuestionar a sus compañeros, dando a entender que no soportaron el contexto de la situación y tenían miedo.

Así, ante el bajo desempeño y la falta de reacción de sus futbolistas, la continuidad del entrenador Luis Castro terminó siendo cuestionada. Ante esto, Antonio Teixeira, representante del DT, comentó en diálogo con el medio Al-Riyadhiyah que “no se nos informó nada sobre no continuar. Castro tiene pasión por lograr campeonatos con el equipo durante la nueva temporada y no tuvo éxito en la Supercopa, pero no sé nada de los demás y si quieren lograr campeonatos o no”.

De esta manera, con la nueva temporada de la Saudi Pro League a punto de comenzar, las discusiones sobre el futuro de Castro se intensifican. El primer partido de Al-Nassr contra Al-Raed está programado para el jueves, y aún queda la incógnita de si Castro estará al mando del equipo.