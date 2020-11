Thiem vence a Djokovic y de la mano de Massú alcanza su segunda final de Masters

En un partido emocionante, Dominic Thiem venció por 7-5, 6-7(12) y (7)7-6 y alcanzó su segunda final de Torneo de Maestros consecutiva, ambas bajo la tutela del chileno Nicolás Massú.

Tres horas de partido necesitó el austriaco para vencer al número uno del mundo. Un encuentro apretado que, no obstante, pudo resolverse en dos sets, pero Thiem desaprovechó cuatro match points en el tie break de la segunda manga.

Parecía que la historia de Wimbledon 2019 se repetía. En esa oportunidad, el serbio salvó dos puntos de partido ante Roger Federer y terminó llevándose en campeonato luego de una remontada épica en la final más larga de la historia. Hoy, en Londres, el relato parecía que volvería a repetirse.

Sin embargo, quien devolvió el golpe fue el propio Thiem. El tercer set se jugó con dientes apretados y al máximo nivel. El ganador del US Open brilló con su revés a una sola mano, mientras que Nole fortaleció su servicio y no pasó zozobras. La última manga debió resolverse también en tie break, con ninguno de los jugadores como favorito dada la igualdad de condiciones.

Increíblemente, Thiem quedó abajo 4-0 en la definición gracias a una seguidilla de errores no forzados y doble falta. No obstante, a punta de garra y épica logró acumular mini quiebres y asegurar su propio servicio. Esta vez, ya en su sexto match point, el número tres del mundo no falló y selló el partido.

El rival del pupilo de Massú saldra de la semifinal que enfrenta a Rafael Nadal y Daniil Medvédev.