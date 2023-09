Thierry Neuville, estrella del WRC: “Lo mejor que puedes hacer después de un gran choque es volver a subirte al auto”

El piloto belga, Thierry Neuville, compite por segunda vez en el World Rally Championship de Chile. Eso sí, para esta edición espera terminar la carrera, luego de que en 2019 sufriera uno de los accidentes más graves de la competencia. Admite haber dejado todo atrás y que está 100% enfocado en dar caza a los poderosos Toyota, quienes tienen todo pavimentado para conquistar el campeonato mundial de pilotos y constructores.

Neuville también reflexiona con El Deportivo en torno a las pistas del Bío Bío y sus mayores dificultades. Todo a solo horas de salir a correr la segunda jornada de especiales. El atleta de Red Bull marcha cuarto en la fecha nacional, tercero en la tabla general de la temporada y segundo junto a Hyundai Motorsport en el listado de constructores.

¿Qué es lo más importante en un rally como el de Chile?

En carreras como estas, con condiciones complicadas, con adherencias que van cambiando, necesitas conocer muy bien tu auto. Es algo muy importante, al igual que la configuración que elijas para correr durante el día.

¿Se hace muy complejo encontrar la mejor fórmula cuando trabajaba tanta gente en el garage?

A veces sí es difícil, a veces todos vamos en la dirección. Obviamente está la opinión del piloto, su punto de vista, pero también los datos analíticos y experiencias previas. Necesitas unir esos puntos y encontrar un acuerdo, especialmente en el rally que es una disciplina en donde no existe una configuración perfecta.

Fue el protagonista del mayor accidente de la edición pasada... ¿hay un trabajo mental para estar aquí y correr a fondo?

La verdad es algo que viene de manera natural. Para ser honesto lo de 2019 fue algo que quedó atrás, no siento que ese accidente me influya ahora. Entre medio hubo mucha competencia, tomé muchos riesgos y he ido teniendo otros choques, incluso más grandes. Creo que lo mejor que puedes hacer después de un gran choque es volver a subirte al auto, ir probando paso a paso hasta reencontrar la velocidad.

(Luis Barra/Rally Mobil)

Después de Chile aparecen solo dos más carreras en el calendario, ¿cuáles son las sensaciones de la temporada?

Diría que no tuvimos mucha suerte este año, porque cada vez que tuvimos una buena posición de cara al cierre de las carreras, hubo problemas. Creo que hemos hecho un buen trabajo con mi compañero, hemos trabajado duro. El equipo también nos ha dado el mejor auto posible, pero solo que hemos perdido muchos puntos importantes por pequeños problemas. Al final del día no podemos estar satisfechos por cómo se ha dado la temporada.

¿Podrán alcanzar a Toyota en 2024?

El próximo año tendremos que ver. Tenemos grandes miembros del equipo y nuevos ingenieros también se van a sumar. Estamos trabajando duro para eso.