TNT Sports desmiente a la ANFP y asegura haber pagado la cuota de la televisión: “Cualquier retraso cae directamente en la gestión del ente administrativo”

En la ANFP alertaron a los clubes. Este jueves, a las 17.53 horas, desde Quilín enviaron una comunicación oficial para advertir del retraso de la cuota de televisión correspondiente al mes de abril. El mail, que va con copia a Pablo Silva, el gerente general de la asociación, avisa de un supuesto incumplimiento de TNT Sports en el depósito de los valores acordados.

“Queremos informarles sobre un cambio en el plan de transferencia de la cuota de licenciamiento de abril. Lamentablemente, el Canal del Fútbol no realizó hoy el depósito respectivo como se esperaba, lo que nos obliga a postergar la fecha de transferencia inicialmente programada para mañana para el día lunes 8 de abril”, consigna el correo emanado desde la sede del fútbol hacia los timoneles.

El escrito lamenta los inconvenientes que puede provocar y agradece la comprensión de quienes puedan verse afectados. “Lamentamos cualquier inconveniente que estos pueda ocasionarles y agradecemos su comprensión”, cierra.

La información, sin embargo, despertó curiosidad en los propios equipos. Al ser contactados por El Deportivo, varios presidentes aseguraron que la empresa que transmite los partidos oficiales del fútbol chileno tiene plazo para efectuar el depósito hasta el 7 de cada mes. Por lo mismo, el mail causó sorpresa. Más allá de la fecha estipulada, desde la ANFP se habían comprometido a realizar el depósito este viernes, algo que finalmente no pudieron ejecutar.

Desde Warner Bros. Discovery, empresa que está encargada de la operación de TNT Sports, generó preocupación y sorpresa la información. Por lo mismo, durante esta mañana se comunicaron con la ANFP para tener más antecedentes del correo electrónico que fue enviado a los clubes, y donde se les acusa de no cumplir los pagos según los plazos establecidos y que, por lo mismo, se debía postergar la fecha de transferencia que estaba pactada inicialmente para la jornada de este viernes.

Al ser consultados por El Deportivo, WBD es tajante en su versión: “Es importante señalar que TNT SPORTS ha respetado los términos contractuales en cuanto al pago de derechos de transmisión a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), efectuando dicho pago dentro de los plazos previstos. Por lo tanto, cualquier retraso o incidencia relacionada con el pago a los clubes recae directamente en la gestión del ente administrativo correspondiente”.

Gran parte de los ingresos de los clubes chilenos provienen desde la televisión. Para hacerse una idea, en 2022, según la memoria de la ANFP, Colo Colo percibió poco más de $ 4.740 millones, lo que se traduce en $ 395 millones mensuales. Universidad de Chile se situó un poco más abajo: los azules se embolsaron $ 4.424 millones. Vale decir, unos 368 millones cada 30 días. Mientras, a la UC le llegaron $ 3.811 millones, unos $ 317 millones mensuales. El resto de los equipos que compiten en Primera División se ubican a una distancia considerable, aunque el número no deja de ser llamativo: recaudaron $ 2.913 millones ($ 242 millones mensuales). Los del Ascenso sumaron $ 1.233 millones ($ 102 millones mensuales).

Una tensa relación

Desde 2019, la ANFP está en un litigio por los partidos pendientes de 2019 por el Estallido Social y los meses sin fútbol de 2020 por la pandemia. La empresa de televisión llevó a la sede de Quilín a un arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), proceso que se encuentra en pleno desarrollo. De hecho, ambas partes ya presentaron sus respectivas demandas, con argumentos muy contrapuestos y peticiones exorbitantes. Hay decenas de millones de dólares en juego.

El reclamo central se sustenta en que la empresa no recibió el producto licitado, en relación a la cantidad de encuentros que se deben disputar por temporada. En el fondo, se acusa a la entidad presidida por Pablo Milad de no cumplir con los compromisos mínimos de programación estipulados en el contrato de licencia -firmado el 20 de diciembre de 2018- y que establecen un torneo con 16 equipos como mínimo y 30 semanas de partidos, durante al menos 10 meses. Por lo mismo, pidieron en aquella oportunidad $ 44.750 millones de indemnización.

La asociación, en tanto se defendió, y acusó a la señal de incumplir el contrato exigiendo el pago de $ 28.100 millones. Expuso una lista de nueve supuestos incumplimientos por parte de TNT Sports. Por ejemplo, la no transmisión de un partido por televisión abierta en cada fecha; la no transmisión de todos los partidos de la Primera B; falta de promoción y publicidad para los clubes y retraso en el pago de las cuotas mensuales. Por ello, exige una indemnización de $ 28.100 millones ( alrededor de US$ 32 millones). De ese monto, mil millones de pesos obedecen a daños morales, ya que la ANFP acusa a su contraparte de afectar significativamente la imagen corporativa de la asociación, al dejarla como “incumplidora”.