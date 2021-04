ANFP le enrostra a TNT Sports una lista de faltas de cara al arbitraje por la transmisión del fútbol chileno

La ANFP entra en guerra con TNT Sports. Desde Quilín envían una circular a los clubes para informar la lista de faltas que ha cometido la señal televisiva a cargo de la transmisión del fútbol chileno, de cara al proceso de arbitraje que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). La firma estadounidense reclama el derecho a una indemnización por las seis fechas que no se disputaron del Torneo Nacional 2019. Según establece el contrato entre ambos socios estratégicos, la sede del fútbol está obligada a proporcionarle al canal 30 semanas de fútbol por, al menos, 10 meses, lo que no se cumplió. Lo mismo ocurrió con la temporada anterior, en la que el fútbol estuvo suspendido desde mediados de marzo hasta el último fin de semana de agosto. En Quilín calculan en US$ 37 millones lo que exige TNT Sports.

Lo primero que aclara la ANFP es que TNT les informó de manera unilateral la opción de poner término a las negociaciones que por cerca de 12 meses se mantuvieron entre ambas partes para intentar solucionar las diferencias. Poco sirvió la comisión compuesta por Victoriano Cerda (Huachipato), Juan Tagle (Universidad Católica), Mario Conca (Universidad de Chile), Felipe Muñoz (Rangers) y Eduardo Olivares (Unión San Felipe). “Las soluciones o propuestas siempre han sido rechazadas”, advierten desde la sede del fútbol.

Desde Quilín ponen a los clubes al día: se les informa que ya se le envió una carta de respuesta al CDF, rechazando de manera contundente todos los reclamos correspondientes relacionados a los incumplimientos de contrato que acusan. Según la señal televisiva, el fútbol chileno debe responder supuestos perjuicios sufridos por no terminar el torneo 2019 por el estallido social.

CDF acordó quedarse con los derechos del fútbol chileno por los próximos 15 años.

La ANFP le enrostra a TNT Sports una lista de faltas que han cometido. Entre ellos, destaca retrasos injustificados en el pago de la mensualidad durante numerosas oportunidades en 2020 y 2021, la no transmisión de todos los partidos de la B, que no ha sido cumplido hasta el día de hoy, no transmitir desde el día uno un partido semanal al menos en señal abierta, lo que comenzó con dos años de retraso y con cierta discriminación, sin coordinación con la ANFP. También acusan a TNT de relacionarse directamente con clubes, jugadores o sindicatos, sin tener la autorización para poder realizarlo Finalmente, aseguran que el socio comercial no ha cumplido con las leyes y requisitos relacionados con la seguridad y salud de los eventos deportivos, entre otros puntos.

Frente a tales denuncias, la ANFP acusa a TNT “de infringir consistentemente las obligaciones que le impone al contrato de licencia, generando perjuicios a nuestros clubes asociados que serán reclamados en la oportunidad pertinente por la ANFP, y cuyo monto y entidad se incrementa diariamente”. Para cerrar, aseguran que han realizado un esfuerzo mayor para mantener en certamen en juego, considerando el alza de contagios que afecta al país. “TNT se ha visto especialmente favorecido, obteniendo cifras extraordinarias de audiencias y un número récord de abonados (...) TNT Sports ha resuelto de manera incomprensible el conflicto a sede arbitral”.