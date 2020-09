El CDF exige US$ 37 millones a la ANFP

El retorno del fútbol le dio un pequeño respiro a la tensión que existía entre la ANFP y el Canal del Fútbol (CDF). Sin embargo, el conflicto por los partidos pendientes de 2019 aún no se soluciona. Turner reclama una indemnización por las seis fechas que no se jugaron el año pasado, debido al estallido social; así como también una compensación por los cinco meses sin fútbol que hubo este 2020, a raíz de la pandemia de Covid-19. ¿En total? 30 mil millones de pesos, unos US$ 37 millones.

Según explican desde Quilín, la cifra equivale a los dineros que la estación les pagó a los clubes durante los seis meses en que no hubo fútbol. El CDF desembolsa, como cuota mensual, alrededor de $ 5.200 millones líquidos por los derechos de transmisión.

La estación propone que la asociación se ponga al día de la siguiente forma: con un pago de $ 20 mil millones, el cual se abonará mediante el descuento de $ 280 millones mensuales del dinero que la señal les deposita a los elencos de Primera y Primera B, durante seis años.

En cuanto al saldo de $ 10 mil millones, Turner espera que la ANFP lo cubra con productos televisivos. Por ejemplo, con un torneo de verano que perdure en el tiempo y en el que participen Colo Colo, la UC y la U, idealmente con sus planteles estelares.

La asociación ya tiene en sus manos la propuesta del canal, la que será analizada en los próximos días. De hecho, se estima que este lunes se reunirá la comisión CDF para estudiarla. La decisión final pasará por el Consejo de Presidentes.