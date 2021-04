Bomba en la ANFP: Turner recurre a la Cámara de Comercio y solicita arbitraje tras fracaso de negociación con la comisión CDF

Después de casi un año de reuniones y negociaciones, finalmente la comisión CDF y Turner no pudieron llegar a un acuerdo de reparación por las seis fechas del Torneo Nacional que no se jugaron en 2019, producto del estallido social, ni por los cinco meses de suspensión del Campeonato 2020, originado por la pandemia de Covid-19.

El asunto es muy grave, porque el Canal del Fútbol, que desde enero se llama TNT Sports, notificó este miércoles a la ANFP de que daba por concluidas las tratativas entre ambas partes, por lo que ahora procedía a solicitar un arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), tal como lo señala el contrato, para solucionar el conflicto.

La señal hizo llegar un escrito formal hasta la sede de Quilín, dirigido al presidente Pablo Milad, con copia para los cinco integrantes de la comisión en cuestión: Victoriano Cerda (Huachipato), Juan Tagle (Universidad Católica), Mario Conca (Universidad de Chile), Felipe Muñoz (Rangers) y Eduardo Olivares (Unión San Felipe). En dicho documento, señala el fracaso de las negociaciones y de la imposibilidad de una solución consensuada.

Turner reclama el derecho a una indemnización por las seis fechas que no se disputaron del Torneo Nacional 2019. Según establece el contrato entre ambos socios estratégicos, la ANFP está obligada a proporcionarle al canal 30 semanas de fútbol por, al menos, 10 meses, lo que no se cumplió. Lo mismo ocurrió con la temporada anterior, en que el fútbol estuvo suspendido desde mediados de marzo hasta el último fin de semana de agosto.

Según consta en la notificación de Turner, todos esos meses de inactivdad de produjeron un grave daño financiero a la estación, debido a que los cableoperadores que distribuyen la señal del CDF dejaron de pagar. Según la empresa, el contrato es claro y la ANFP está obligada a pagarles en caso de que uno o más partidos no se jueguen una vez finalidazo el torneo.

A partir de ese momento, la televisora inició conversaciones con el expresidente de la asociación, Sebastián Moreno, y con sus asesores. Así, a fines de 2019 y a principios de 2020, ambas partes lograron un acercamiento, por lo que se redactó el ya famoso Memorándum de Acuerdo. Según fuentes consultadas, este documento establecía un descuento en la cuota mensual que reciben los clubes, a partir de 2022.

La empresa Turner decidió solicitar un árbitro para solucionar el conflicto económico que la enfrenta con la ANFP. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

El Consejo de Presidentes no se enteró de este Memorándum hasta que la pandemia suspendió el fútbol, en marzo de 2020. Y fue casi de casualidad. Moreno informó que el CDF pretendía hacer un descuento en las cuotas mensuales, lo que fue rechazado por los clubes, que crearon una comisión para negociar directamente con Turner, ya que, a su juicio, era el CDF el que no cumplió su parte del acuerdo, al no transmitir todos los partidos de Primera B, tal como se habría comprometido.

Resulta que la comisión le envió una carta a la cadena estadounidense, con el fin de presentarse e iniciar negociaciones, pero de vuelta recibieron una dura respuesta de Jorge Carey, presidente de Turner Chile. Ahí vino la sorpresa que le puso la lápida a la presidencia de Moreno, porque el ejecutivo, en su réplica, le manifestaba a Moreno su desconcierto ante la intención de comenzar una nueva negociación, siendo que en febrero de 2020 ambas partes ya habían redactado un Memorándum de Acuerdo. Además, en su misiva, el otrora mandamás de Quilín se refería a dicho Memorándum como meras comunicaciones por parte de Turner, lo que indignó en Machasa.

Finalmente, el Consejo desechó el Memorándum y delegó en la comisión CDF la búsqueda de una solución con Turner, con el fin de lograr una salida amistosa y evitar un juicio millonario o un arbitraje, en el que la ANFP y los clubes se arriesgaban a salir perjudicados. No obstante, después de meses de reuniones y propuestas de ambas partes, la comisión no pudo hallarle una solución amistosa a este conflicto, que ahora le explota en la cara a directiva de Milad.

Eso sí, en Turner exculpan a la actual administración, ya que asumió cuando las relaciones entre los dos socios comerciales ya estaban tensas, pero sí cuestionan a la presidencia de Moreno y a la comisión CDF, con la que fue imposible llegar a un acuerdo. Por eso, tomaron la decisión de solicitar un árbitro al Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

En su notificación, Turner hace mención a todos estos antecedentes y lamenta que meses de conversaciones no hayan podido dar ningún fruto.

En la ANFP, consultados por La Tercera, evitaron dramatizar por el momento. Aseguran que, pese a la decisión de Turner, se puede seguir conversando para intentar encontrar una solución amistosa.

Como sea, se trata de un problema mayúsculo para la sede de Quilín, ya que a los líos juficiales que tienen con Nike, su principal sponsor, ahora se suma un arbitraje con el su mayor socio comercial y estratégico, TNT, dueño de los derechos de transmisión del fútbol chileno por 15 años. Ahora será un tribunal arbitral el que marcará el devenir de la relación entre ambas entidades, que atraviesa por su momento más complejo y de máxima tensión.