La carta de Turner a la ANFP golpea el acuerdo por la salida de Moreno

Se suponía que este viernes todos los presidentes de clubes del fútbol chileno iban a recibir la notificación oficial de la renuncia de Sebastián Moreno, que ya se había realizado de palabra por el mismo timonel de la ANFP. Era el acuerdo al que se había llegado internamente entre los dirigentes y que esta mañana se debía confirmar con una autoconvocatoria al consejo.

El compromiso, sin embargo, no se concretó. La carta de Turner, firmada por su presidente ejecutivo en Chile, Jorge Carey, enviada a la ANFP y directamente a Moreno, cambió todo el escenario. Los duros reproches del ejecutivo, acusando falta de seriedad y recordando un preacuerdo de febrero para compensar los partidos que no se disputaron en 2019, fueron conocidos por varios presidentes de clubes, que pidieron la salida inmediata del abogado o que, al menos, perdiera toda atribución y facultad para ejercer su cargo hasta el 31 de julio, el día después de las elecciones en que se define a su sucesor de emergencia.

El llamado bloque de la rebelión, que agrupa a la mayoría de los votos del plenario y que la noche del lunes se reunió por Zoom para ver este asunto, realizó esta exigencia. Y su contraparte, el grupo de la “gobernabilidad” insistió en que la salida de Moreno debe ser digna, en los mismos plazos y cumpliendo sus funciones normales. Todo esto, mientras el mismo Moreno solicitaba a la FIFA y a la Conmebol su intervención en el nuevo proceso de crisis que vive la cúpula del fútbol chileno. Incluso, se llegó a elegir a los eventuales acompañantes de Sebastián Moreno en la mesa de transición: Jorge Aguilar (Colo Colo) y Eduardo Olivares (San Felipe).

“Creo que algunos presidentes se toman con mucha liviandad lo que pasó. No es que Unión quiera pasar la cuenta, como algunos dicen. Lo que pasa es que aquí se demuestra que Sebastián Moreno tenía una agencia propia, a espalda de los clubes. Si va a negociar con el CDF, lo mínimo es que alguien lo acompañe y que lleve el pensar de su consejo. Es gravísimo lo que hizo", comenta Luis Baquedado, gerente general de Unión Española. Y agrega: "La postura del grupo nuestro (la rebelión) era que se fuera el 31 de julio, pero después de saber esto, lo correcto sería que se fuera ahora o que, al menos, se quede sin atribuciones. Que Marcos Kaplún también renuncie. Y que los tres directores que entren tengan derecho a veto frente a la decisiones que se tome el consejo de aquí hasta que haya nueva directiva”.

Según Baquedano, el bloque contrario no aceptó la nueva propuesta y, por lo mismo, el acuerdo inicial se rompió. De esta manera no se pudo citar al consejo del viernes, ya que el plazo mínimo de 72 horas previa para llamarlo se cumplió a las 12.00 de hoy. “Estábamos a punto de firmar un acuerdo de autoconvocatoria y no se logró (...) Aquí yo veo que se producirá un desgaste terrible, una lucha férrea de Moreno de afirmarse en el cargo hasta cuando pueda, con una oposición muy fuerte. Lo que pasó con Turner es más que grave. Da para una censura del consejo”, afirma el ejecutivo hispano.

Raúl Delgado, propietario de San Felipe y uno de los principales líderes de la rebelión, expresó su molestia con la administración de la ANFP y la reacción de algunos de sus socios. “Cada día agrega un punto más alto a su pésima conducción y falta de respeto a los clubes (...) Es demostrativo de que el ciclo de Moreno está terminado. Lo lamentable es que, pese a ser la opinión de todos, haya algunos clubes que quieran dejarlo con idéntico poder de decisión hasta una supuesta fecha eleccionaria", comentó el argentino.

Delgado lanzó una advertencia a sus pares: “Dejar en manos de Moreno el manejo de situaciones como la presentada con el CDF hacen correr serios riesgos a la industria”. El timonel de Melipilla, Leonardo Zúñiga, también opositor férreo a la actual administración, secundó al directivo del Uni-Uni: “Increíble... Ojalá todos los presidentes se den cuenta de esto que hemos tratado de comunicar por todos los medios, y aún hay personas que creen que Sebastián debe tener alguna representatividad, incluso renunciando. Es para la risa”.

La Tercera hizo el intento de obtener versiones de algunosn dirigentes de clubes que pertenecen al grupo de la “gobernabilidad”, compuesto, entre otros socios, por Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Everton, Iquique, Wanderers, Cobreloa, O’Higgins. Ninguno quiso dar una versión abierta y solo coincidieron en que la salida de Moreno el 31 de julio (en eso sí hay consenso general) debe ser “digna”.