La dura carta de Turner a la ANFP

A partir de las 14.01, los teléfonos de las oficinas de la ANFP y el de Juan Parra, gerente general interino, no pararon de sonar. Los clubes chilenos parecían alternarse para llamar. La pregunta, sin embargo, se repetía: “¿Qué pasa con el depósito del CDF?”

Los elencos del fútbol chileno entraron en pánico. La señal del grupo Turner se atrasó un día en el pago de US$ 6,2 millones mensuales, correspondiente al mes de mayo. Según establece el contrato, la firma estadounidense debe realizar el pago durante los primeros cinco días hábiles de cada mes. Este plazo, según el calendario, correspondía al viernes de la semana recién pasada.

Luego del pánico, que duró toda la tarde, Sebastián Moreno envió una circular a los clubes. Explicó que la cuota será cancelada este martes por CDF: “Conforme a lo anterior, los fondos de dicha transferencia, estarán disponibles en sus cuentas corrientes el miércoles 13 de mayo de 2020”.

Esta mensualidad, que contempla el pago de $ 190 millones para los elencos de Primera y $ 86 millones de la B, es el principal sostenedor económico de cada institución. “Para nosotros es clave la plata del CDF. Es súper importante, diría que representa la supervivencia del club. Si CDF no paga estaremos en problemas”, declaró hace días Luis Baquedano, de Unión Española. “Si no pagan es complicado para muchos clubes que no van a resistir sin ese dinero”, dice Freddy Palma, presidente de Curicó Unido.

El retraso de dos días se da en días de alta tensión entre la ANFP y el Canal del Fútbol, debido a la inactividad de la industria. Y coincide con una dura carta enviada el viernes 8 de mayo a Sebastián Moreno, por parte de Jorge Carey, presidente ejecutivo de Turner Chile, a la que tuvo acceso La Tercera.

En la señal que transmite los partidos del fútbol chileno no entienden la posición que han tomado en Quilín. No comprenden por qué se formó una mesa negociadora compuesta por Victoriano Cerda (Huachipato), Mario Conca (Universidad de Chile), Juan Tagle (Universidad Católica), Eduardo Olivares (San Felipe) y Felipe Muñoz (Rangers).

Según establece la carta de dos hojas, a la que tuvo acceso La Tercera, el ejecutivo de la firma estadounidense va en respuesta a una misiva enviada el día 4 de mayo, en la que se le pide revisar los aspectos relacionados con la ejecución del contrato entre ambas partes en la idea de solucionar cualquier diferencia. La señal televisiva acusa que se le adeudan partidos de 2019 debido a la suspensión del campeonato por el estallido social.

La sorpresa, sin embargo, ocurre en el segundo párrafo de la carta. Ninguno de los miembros de la mesa negociadora quedó indiferente. Según Carey, Moreno ya había iniciado las negociaciones en diciembre de 2019 junto a un grupo de asesores. Las conversaciones se extendieron hasta finales de febrero, mes en el que incluso se logró redactar un preacuerdo que debía ser aprobado por el consejo de presidentes, pero que nunca se sometió ante los presidentes de clubes.

La cabeza de CDF no escondió su molestia. Dejó en claro que le sorprendía la poca seriedad de la ANFP, por abrir una mesa de diálogo en base a un acuerdo del cual ya se había avanzado. De hecho, solicitó una reunión para el próximo jueves o viernes. En el bloque de la rebelión culpan directamente a Moreno del problema con los pagos de la mensualidad y la tensión con la cadena deportiva.

En tanto, los elencos acordaron autoconvocarse para aprobar la renuncia de Sebastián Moreno, este viernes (15.00), por Zoom.

Para entender: Los pagos de Turner

US$ 6,2 millones: Es la mensualidad que debe pagarle a la ANFP por transmitir los partidos de la competencia nacional.