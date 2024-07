“Todavía hace soñar”: en Francia se ilusionan con un posible regreso de Alexis Sánchez al Marsella

Como ha ocurrido en los últimos años, otra vez Alexis Sánchez comienza la búsqueda de un club para continuar su carrera. Sin embargo, ahora la tarea parece un poco más pavimentada, porque, tal como informó El Deportivo, el Marsella está interesado en el retorno del tocopillano, un club en el que alcanzó a estar sólo una temporada, pero en donde brilló. Por lo mismo, en Francia genera buenas sensaciones otro nuevo paso del goleador histórico de la Roja por la institución portuaria.

Así lo dejó en claro la prensa de ese país. El medio Foot01 destaca lo que genera en los hinchas: “No hay duda de que, a pesar de sus 35 años, Alexis Sánchez todavía hace soñar a los seguidores del OM. Y, por lo tanto, el sueño podría convertirse rápidamente en realidad”.

“Tanto en Italia como en Francia confirman que Alexis Sánchez va camino a regresar al OM. Incluso habría dado luz verde a sus agentes para negociar su futuro contrato en Provenza”, agregan.

También hay que considerar otro factor importante: la posible salida de Aubameyang, quien arribó al club la temporada pasada precisamente con la misión de reemplazar al formado en Cobreloa. “Le permite al Marsella realizar una interesante transacción financiera con la partida de Aubameyang a Arabia Saudita”, informan.

No obstante, dejan en claro que la última temporada del chileno no fue buena y que debe bajar sus pretensiones salariales: “Ha pasado un año decepcionante en particular en el Inter de Milán, y el regreso ya está en marcha. El ex jugador del Barcelona cree que el OM le conviene perfectamente y con un poco de esfuerzo en su salario todos podrían llevarse bien rápidamente”.

Por último, el prestigioso diario L’Equipe comunica que el hecho de que el tocopillano sea agente libre puede facilitar las negociaciones: “Quedan muchos obstáculos por superar, pero la libre transferencia atrae a ambas partes”.

Números positivos

Cabe recordar que Alexis estuvo en la temporada 2022-2023 en Marsella. Con esa camiseta disputó 3.449 minutos en cancha durante 44 encuentros, los que se reparten entre Ligue 1, Copa de Francia y Champions League. Fue el máximo anotador del club esos años con 18 goles. En lo colectivo, esa campaña acabaron terceros en la liga, con 73 unidades, por detrás de PSG (en la última temporada de Messi y Neymar) y Lens.