Torneo a mitad de temporada, marihuana permitida y más reglas financieras: los detalles del nuevo acuerdo colectivo de la NBA

Humo blanco en las oficinas de la liga de básquetbol más importante del planeta. La NBA anunció de manera oficial haber llegado a un acuerdo con el sindicato de los jugadores (NBPA) por el nuevo acuerdo colectivo. Una negociación que se prolongó por un año y que pondrá la base de las reglas hasta 2030.

Y es que este acuerdo aborda temas tan diversos como las distribuciones de los contratos, las sustancias que se consideran doping y las reglas financieras a las que se tendrán que acatar las franquicias.

Este nuevo convenio se extenderá hasta 2030, pero existe la opción de que un año antes (a la sexta temporada) ambas partes puedan salir unilateralmente para adelantar nuevos cambios, en favor de la modernización y las nuevas realidades del juego.

Situación que sin duda calma a la NBA, quien suele ser la más complicada por llegar a un acuerdo en estos procesos de negociación. Aún son recordados los “lockout” que se vivieron en 1995, 1996, 1998-1999 y 2011, por no haber unido las posturas. Estos periodos se caracterizan por la negativa del gremio de seguir jugando partidos, lo que provoca un parón absoluto hasta que sus intenciones sean escuchadas. El más largo (98-99) llegó a durar 204 días.

Un mini torneo y exigencia mínima de partidos

En lo relacionado a la cancha, la mayor novedad es por lejos la creación de mini torneo a mitad de temporada. Este consistirá en una serie de partidos durante el mes de noviembre en los cuales los ocho equipos con mejor resultado pasarán a un cuadro eliminatorio a partido único. Las semifinales y la final se realizarán en un lugar neutral, siendo Las Vegas la sede favorita de momento.

Lo llamativo es que estos encuentros contarán dentro de la temporada regular, provocando que las franquicias finalistas cierren la temporada con 83 partidos en vez de 82. Otro premio será el monetario, ya que los ganadores recibirán 500.000 dólares.

La otra novedad, aunque confirmada hace una semanas, es que los jugadores que opten a los premios individuales (Jugador Más Valioso, Defensa del Año, Novato del Año, Sexto Hombre y Jugador Con Mejor Progresión) tendrán que disputar al menos 65 partidos de la temporada regular.

Marihuana permitida

Es el cambio que más portadas ha conseguido. La NBA informa que ningún jugador será sancionado por consumir marihuana de manera recreativa. Una sustancia que era castigada, pero que ya había encontrado un poco de flexibilidad desde la organización de la liga. Sin ir más lejos, estuvo permitida dentro de la “Burbuja” de la temporada 2020.

Eso sí, hasta este año los jugadores debían hacerse cuatro controles anuales y podían recibir sanciones de hasta cinco partidos si se repetía un positivo. Ahora, eso ya es historia.

Cambio que será bien recibido por varios jugadores, ya que las últimas estimaciones decían que casi el 50% de los jugadores de la liga la consumen de manera esporádica. Una de las estrellas que más ha hablado del tema es Kevin Durant, quien siempre ha admitido su cercanía con la sustancia. “Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la probarás. La marihuana solo es marihuana, no hace daño a nadie. Ayuda y mejora las cosas. No es un debate”, explicó hace unos años el MVP de la temporada 2014.

Las finanzas no quedan al margen

Con un nuevo convenio, siempre llegarán nuevas reglas financieras, principalmente porque con el paso de los años el mercado de la NBA crece y crece. De hecho, uno de los cambios más significantes que llegarán con este nuevo contrato será el aumento del porcentaje de salario máximo que tendrán las extensiones.

Hasta esta temporada, los jugadores podrán firmar una extensión de contrato por el 120% de su salario previo. Ahora en cambio, esto podrá aumentarse hasta un 140% dependiendo de si el basquetbolista consigue ser MVP, All-NBA, All-Star u otro reconocimiento de ese estilo.

En esa línea también se permitirá nuevas opciones de gasto en niveles medios, aunque no se ha explicado del todo, cómo se logrará. Lo más lógico es que a las actuales excepciones para fichar agentes libres se añadan otras nuevas.

Pero, aunque las opciones de fichar aumenten, también llegarán castigos para los equipos que más gasten. Eso porque la NBA anunció un segundo tope salarial para los conjuntos que lleguen al impuesto de lujo (cuando se supera en 17,5 millones del límite salarial)

Finalmente, otra modificación es que se aumentará el número de contratos a dos vías que tengan los equipos. Actualmente podían tener a solo dos jugadores que participaran en la G League, pero desde el próximo año se aumentará a tres.