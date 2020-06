“Trata de devolverme la guita, esa que te di para que ganaras”: Argentina se estremece por los diálogos entre Grondona y Tinelli

Argentina está convulsionada. Las escuchas entre el fallecido presidente de la AFA, Julio Grondona, y el timonel de San Lorenzo, Marcelo Tinelli encienden el debate en el país transandino. Los diálogos fueron detectados en una intervención telefónica al entonces máximo dirigente del fútbol transandino y fueron reveladas en el programa Lanata sin Filtro, de radio Mitre.

En las conversaciones, hay alusiones económicas y también deportivas. “Trata de devolverme la guita, esa que te di para que ganaras”, es la cita más impactante que dirige Grondona al empresario televisivo. Pero hay más. Tinelli pide un cambio de horario para un partido de San Lorenzo, sugiere la designación de un árbitro para un partido que termina con el descenso de Independiente y también se oye la mención a unos cheques por el estadio de los Gauchos de Boedo.

Las conversaciones corresponden al año 2013. Por esos días, se resolvía el descenso de los Diablos Rojos. Tinelli manifiesta su preferencia referil. “A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?”, plantea. Grondona lo calma y le sugiere esperar resultados. “Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?”, explica. El cambio de horario, en tanto, fue ejecutado conforme, al menos, a la inquietud de Tinelli. Grondona es quien lo notifica, según establece otro audio.

Las escuchas dejan en evidencia el amplio control que ejercía Grondona sobre todas las decisiones en el fútbol transandino y, por otro lado, la presión que ejercen los dirigentes para que se adopten decisiones que pueden favorecer a sus respectivos clubes.