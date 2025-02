“Un empate que hunde y perturba”: en Uruguay lamentan la igualdad con Chile en el Sudamericano Sub 20

Este lunes por la noche la selección Sub 20 de Nicolás Córdova enfrentó a Uruguay en el marco del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Venezuela. Tras comenzar cayendo en el primer tiempo, Chile reaccionó y consiguió igualar el marcador 1-1, continuando con la búsqueda del triunfo que al final no se dio.

Este resultado complicó en demasía a los charrúas que ven amenazada su opción de clasificar al próximo Mundial de la Categoría que se desarrollará en suelo nacional, por lo que la Roja ya está clasificada.

Por lo mismo, en Uruguay la prensa lamentó el resultado obtenido por la Celeste. La Diaria, por ejemplo, tituló que el resultado fue “un empate que hunde y perturba”.

“El equipo celeste consiguió su primer punto en el hexagonal final, pero sigue dejando muchas dudas aunque depende de sí para llegar al Mundial”, añadieron más adelante.

Sobre el partido, resumieron que “fue recién al final del primer tiempo que Uruguay pudo encontrar el gol de la ventaja, y seguramente cierta tranquilidad, cuando en la enésima pelota parada que tuvo Germán Barbas la puso en diagonal al primer palo para el ingreso del ramonense Juan Martín Rodríguez, que con su pierna izquierda abierta la colocó contra el palo lejos del arquero chileno”.

“El segundo tiempo ya fue otro partido completamente distinto por el ingreso del habilidosísimo delantero chileno Emiliano Ramos, que cambió por completo el formato de juego del elenco trasandino, que se volcó sobre el arco de Kevin Martínez. El equipo uruguayo pareció desbordado y tuvo 20 minutos en los que no la pasó nada bien con las llegadas por banda de los chilenos”, agregaron.

“Al final, fue un empate desabrido y pegajoso, que no dejó nada más que el punto para seguir dependiendo de sí mismo. Ahora hay que ganarles a Paraguay el jueves y a Colombia el domingo”, cerraron.

Montevideo Portal, a su vez, reflejó que “Uruguay empató 1-1 con Chile y peligra su clasificación al Mundial”.

“La selección uruguaya sub-20 empató 1-1 contra su par de Chile al término de la tercera fecha del hexagonal final, en el que continúa sin ganar. La Celeste necesita un triunfo fundamental ante Paraguay el jueves. De lo contrario, podría quedar afuera del Mundial”, insistieron.

También destacaron que tras el empate “la superioridad la tenía Chile, que se aprovechaba del nerviosismo de un Uruguay sentido anímicamente por el impacto del gol trasandino. En el fondo, el combinado charrúa no transmitía seguridad y estaba más cerca de recibir el segundo que de anotarlo”.

“Sin margen de error, los de Coito deben ganarle al combinado guaraní para seguir con chances de meterse en el Mundial”, cerraron.

Por otro lado, Referí informó que “Uruguay solo empató con Chile con un juego cada vez más preocupante y sin ideas”. Añadieron que “Uruguay dejó escapar una victoria con un resultado que lo compromete, por lo que se jugará todo para ir al Mundial en los próximos dos encuentros que le quedan”.

Por último, Ovación lanzó que “el camino Mundial está cuesta arriba: Uruguay no engrana en el hexagonal del Sub 20 y sigue sin poder ganar”.

“Es cierto que Uruguay sigue dependiendo de sí mismo y que en la próxima fecha tendrá una final con Paraguay anhelando un cupo en la Copa del Mundo, pero también es verdad que para llegar a ella habrá que mejorar en varios aspectos”, aseguraron.