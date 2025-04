Un equipo “con jugadores de clase”: DT de Estudiantes llena de elogios a la U tras el triunfo azul

Universidad de Chile es líder del Grupo A de la Copa Libertadores con seis puntos, por sobre el campeón defensor Botafogo, Estudiantes de La Plata y Carabobo de Venezuela. Esta condición la obtuvo gracias al triunfazo de este martes sobre el Pincha en el estadio Uno, en donde los azules vencieron por 2-1 con goles de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

Lo sucedido afectó en Argentina, puesto que saben que los del CDA son rivales directos en la lucha por meterse a los octavos de final de la competencia. Así lo reconoció Eduardo Domínguez, entrenador del León de La Plata: “La sensación es dolor. Más allá del resultado, el juego nos tiene que doler. Lo que proyectamos para el partido no se dio”.

“Jugadores de clase”

El adiestrador, a pesar de la molestia, elogió el trabajo de sus rivales chilenos: “Sabíamos que ellos iban a venir a hacer este juego. Es un muy buen equipo, muy bien trabajado, con jugadores de clase. Le atribuyo lo que no hicimos nosotros en el segundo tiempo”.

Eduardo Domínguez. Foto: Baires/Photosport FOTO BAIRES/PHOTOSPORT

Además, volvió a poner el foco en la segunda parte del compromiso, en donde, con el marcador en contra, no se produjo la respuesta que él esperaba de su equipo: “El segundo tiempo no jugamos. Nos cansamos de tirar la pelota para arriba. Cuando hay que seguir insistiendo fuimos con el empuje. No nos gusta a nosotros, no le gusta a los jugadores y no le gusta al hincha. No somos esto”.

Por último, a pesar del resultado, pidió calma, considerando que quedan más de la mitad de los partidos del grupo: “Quedan cuatro fechas, más de la mitad de la fase. Tenemos que tener tranquilidad; tiene que ser un punto de inflexión. No se ve el crecimiento del equipo. Tenemos que encontrar otra vez el rumbo”.

Para colmo, después de este golpe, los Pincharratas deberán afrontar el clásico de La Plata ante Gimnasia, el próximo domingo 13 de abril, en El Bosque.