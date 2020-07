Un fastidio para Alexis

La prensa italiana, los tifosi del Inter, los compañeros y quizás el propio Alexis seguramente pensaban que, tras su gran partido ante Brescia, el tocopillano iba a ser titular ayer frente al Bologna. Pero no. El Niño Maravilla a la suplencia, en la sorpresiva derrota como local de su escuadra por 1-2.

El local abrió la cuenta gracias a la conquista del belga Romelu Lukaku (22′). Y el partido pudo torcerse completamente para el Inter. Bologna, que tuvo como baja de última hora a Gary Medel por un cuadro febril, se quedó con uno menos a los 57′ por roja directa a Soriano. Como si fuera poco, Lautaro Martínez tuvo en sus pies el 2-0, pero erró un penal a los 62′. Poco después el gambiano Juwara logró el empate parcial a los 74′, mientras Alexis se disponía a entrar.

Con el empate consumado el chileno entró visiblemente fastidiado a la cancha un minuto después. De ahí en más todo fue favorable para el Bologna, que demoró seis minutos en volcar la historia: Inter también se quedó con diez hombres por doble amarilla al zaguero Alessandro Bastoni, a los 77′, y a los 80′ el también gambiano Barrow logró el 1-2 definitivo, en una jugada que nació tras un mal pase de Sánchez. Fue un mazazo del que el Inter y sus jugadores no pudieron sacudirse, más allá de algunos arrestos individuales.

Alexis, quizás aún ofuscado con su suplencia y los pocos minutos que otra vez le dio su entrenador, desperdició dos opciones claras y el marcador no se movió más. El Inter, que pudo haber quedado a un punto del segundo puesto, ahora debe mirar que el Atalanta no le quite el tercero.

Tras el duelo, Antonio Conte, DT del chileno, abordó su tardía inclusión: “Estamos haciendo siempre los cambios después del minuto 70. En el momento que estaban entrando Alexis y Borja Valero nos empataron, luego intentamos cambiar algo. No entiendo, ¿por qué deberíamos haber hecho antes los cambios si teníamos el partido controlado?”, reflexionó.

“Siendo el entrenador, soy el primer responsable y trato de obtener respuestas, desde aquí hasta el final de la temporada, todos tendrán que demostrar que merecen estar con el Inter. Es válido para el entrenador y para todos los jugadores”, agregó el técnico.

Con la derrota, Inter le allana aún más el camino a un nuevo título de la Juventus, que marcha primera con 75 puntos, por delante de Lazio (68 positivos) y el equipo del tocopillano, que va tercero con 64 unidades, todavía en puestos de Champions, algo que parece difícil que se le escape.

Alexis, en tanto, debe seguir luchando por ganarse la titularidad. Lo claro es que la suplencia le fastidia.