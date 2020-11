Un intruso en el imperio de Márquez

El MotoGP ha sido dominado por Marc Márquez, desde su debut en 2013. Con seis títulos en siete temporadas, el español quería, este año alcanzar a Valentino Rossi con siete en el segundo lugar histórico de la máxima categoría. Pero no fue el coronavirus el que se lo impidió, sino una caída en los entrenamientos del primer Gran Premio que pudo disputarse, en Cataluña, a fines de julio. La lesión en el hombro no le permitió volver a la moto, pese a un par de intentos.

La copa quedaba, entonces, servida. El gran favorito para sucederlo tenía un nombre claro: Andrea Dovizioso. El italiano había sido subcampeón los tres últimos años, detrás de Márquez, y ante la pregunta qué pasa en el MotoGP sin el hispano la respuesta era simple.

Lo era, pero no lo fue. El experimentado piloto (34 años) no estuvo esta temporada a la altura de lo que mostró los años anteriores, donde, claro, no se llenaba de victorias, casi todas en manos de Márquez, pero sí de podios, los que este año, otra vez con Ducati, le fueron esquivos.

Luego de verse que tras las primeras cinco carreras hubo cuatro vencedores diferentes, estaba claro que la corona estaba abierta para casi cualquiera. Esos ganadores, en especial el francés de Yamaha Fabio Quartararo se llevaba el favoritismo, por haber ganado las dos primeras, pero no mantuvo el nivel.

Mir (23 años), en tanto, tuvo una temporada normal. En segundo plano, casi. En las tres primeras fechas firmó dos retiros, pero en las siguientes cinco tuvo cuatro podios y la pole, en aquella que no celebro con champán.

Mir tomó la punta del campeonato con su tercer lugar en Aragón, el 18 de octubre, lo afianzó con otro escalón final del podio una semana después en Teruel (en el mismo circuito de Alcañiz) y la victoria en Europa (en Valencia). Ahora, en el mismo circuito sella su primer título de máxima categoría.

El mallorquín (1 de septiembre de 1997) Mir pertenece a la nutrida armada española del motociclismo de velocidad, pero cuya masividad le suma dificultad para destacar. En su caso, fue campeón de categorías menores en su isla y destacó también en el Campeonato Europeo de Velocidad en Juniors, aunque fue en su segundo año en el Moto3 donde demostó su calidad. Ese 2017 no solo fue campeón cuando aún restaban dos fechas por disputarse, sino que ganó 10 carreras, a una del récord que había establecido Valentino Rossi. Sí batió la máxima marca de puntos: 341.

El siguiente escalón fue el Moto2, en 2018, cuando acompañó a Álex Marquez en el equipo Kalex. Esa vez consiguió el reconocimiento a Novato del Año y fue sexto en la temporada.

En el MotoGP debutó el año pasado, con Suzuki y sin grandes actuaciones, aunque se perdió dos carreras por una caída que le produjo una contusión pulmonar. No tuvo podios y remató 12º en el año. Este 2020, todo sería distinto.

A los 23 años, el español destaca en un deporte que ha sabido de campeones más jóvenes, pero ha demostrado madurez, al menos frente a los micrófonos. Consultado sobre la presión que sentiría antes de esta fecha en Valencia, el afincado en Andorra afirmó: “¿Presión? Presión es lo que está pasando con el coronavirus o la gente que no puede pagar el arriendo. Yo me estoy jugando un título de MotoGP y si me va bien, me irá muy bien; y si me va mal, pues también me irá bien. Hay mucha gente que lo está pasando peor”.

También ha sabido luchar contra el estigma de un campeonato distinto. Más que por el coronavirus, que dejó un calendario de 14 fechas en vez de las 20 que se estipulaban, por la ausencia de Márquez, quien se marginó solo del torneo, pues quiso volver antes de tiempo de la operación.

“Ganar un Mundial sin Márquez no tiene menos mérito porque no es que lo hayan raptado. Intentó hacer lo que todos, asumió mucho riesgo, pero no le salió bien. No está y sería un error pensar que este campeonato tiene menos valor sin él”, dijo hace un tiempo.

Joan Mir es el 27º campeón de la máxima categoría del motociclismo de velocidad, desde que comenzara en 1949 como serie 500cc, es el cuarto español, tras Álex Crivillé, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, y se corona justo 20 años después de la última corona de Suzuki, cuando las montaba Kenny Roberts.

Los campeones del MotoGP desde el debut de Marc Márquez: