Una leyenda: Russell Westbrook bate un récord de 47 años en la NBA

El base de los Washington Wizards Russell Westbrook logró este lunes lo que nunca nadie había hecho en la NBA. Y con ello desplazó a un jugador legendario del básquetbol mundial, Oscar Robertson. El base de Washington Wizards logró el triple doble número 182 de su carrera, superando el récord que su antecesor consiguió en 1974.

Westbrook, eso sí, alcanzó esta cifra en la derrota 125-124 de los Wizards ante los Hawks. El armador tuvo un triple de último segundo que pudo cambiar el resultado, por lo que la sensación, pese a su marca única, no fue del todo feliz. “Es una bendición... Pones tanto en el juego. Solo ser mencionado con tipos como Oscar, Magic (Johnson), Jason Kidd, esos tipos. Es algo que nunca habría soñado”, declaró el base.

“Normalmente no me gusta darme palmaditas en la espalda, pero esta noche lo haré”, afirmó. “Estoy muy agradecido por quienes me precedieron”, agregó. El triple doble de Westbrook fue completado a falta de 8 minutos y 32 segundos para el final del partido, cuando el base capturó su décimo rebote y ya llevaba dobles dígitos en puntos y asistencias. Para entenderlo, el triple doble es cuando un jugador consigue dobles dígitos en tres de las cinco categorías estadísticas principales de un partido: puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones.

Aficionados de los Hawks aplaudieron al base cuando la megafonía anunció que había batido el histórico récord. El base cerró el partido con 28 puntos, 13 rebotes y 21 asistencias en 40 minutos sobre la cancha. En esta oportunidad no pudo contar con su coestrella, el escolta Bradley Beal, quien actualmente es el segundo máximo anotador de la temporada.

Los Wizards se mantienen en la décima plaza de la Conferencia Este, la última que da acceso al ‘play in’ (repechaje a playoffs). Westbrook, de 32 años, había igualado el sábado la marca de 181 triple dobles que ostentaba Oscar Robertson y la batió a la primera oportunidad.

“Es genial para él. Nadie le puede quitar nada”, dijo su técnico, Scott Brooks. “El tipo es un ganador y hace del mundo del basquetbol y del que no es basquetbol, un sitio mejor”. Russ ha promediado un triple doble por partido en cuatro de las últimas cinco temporadas, una asombrosa estadística que le permitió alcanzar rápidamente la histórica marca de Robertson, que durante décadas fue considerada imbatible. Como dato, en los últimos 21 partidos alcanzó este registró en 18 ocasiones.