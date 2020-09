Valencia sale de la nómina

Leonardo Valencia no fue citado para el duelo entre Colo Colo y O’Higgins. La decisión de no convocarlo al duelo de hoy en el estadio Monumental es técnica, tal como la ausencia de Esteban Paredes, quien tampoco jugará. El mediocampista no presenta problemas físicos, pero el técnico Gualberto Jara prefiere reservarlo para el partido del sábado ante Unión La Calera. Hoy, la conducción alba estará a cargo de Matías Fernández.

Sin embargo, Valencia no sale del centro de la polémica. El futbolista sigue siendo objeto de cuestionamientos por las denuncias de violencia intrafamiliar en su contra. Y Colo Colo es salpicado. Ayer, incluso, las senadoras Marcela Sabat y Ximena Rincón se reunieron con Pablo Milad, presidente de la ANFP: “Ni los clubes ni la ANFP puede ser cómplice de ningún tipo de violencia contra la mujer”, dijo Sabat.Milad, se cuadró con las parlamentarias: “Hay un trabajo ya de base que se viene realizando con la FIFA y la Conmebol con este tipo de aspectos tan dañinos (...) Vamos a aplicar estos protocolos no solo en el diario vivir del fútbol, sino en los estatutos de la ANFP, en los contratos de los jugadores”, advierte.

Desde Blanco y Negro habían optado por el silencio. Ayer, sin embargo, se refirieron por primera vez al conflicto que involucra al 10. Y lo hicieron para contestarle a la diputada Ximena Ossandón, quien en la antesala al Superclásico emplazó al Cacique: “Nadie pide que Colo Colo condene públicamente a Leo Valencia por las denuncias de su mujer. Pero cuando hablamos de un club popular, lo mínimo que se le demanda es que reafirme su compromiso con el respeto hacia a la mujer y contribuya así a la lucha social contra la violencia de género”, dijo.

“Compartimos con usted la profunda preocupación relacionada con la violencia de género que afecta a muchas mujeres del país y la importancia de dar señales claras de condena a cualquier tipo de violencia, tanto dentro como fuera del estadio”, consigna el escrito de ByN.

Luego, explica los pasos que ha dado la institución en la situación específica que involucra a Valencia. “En el momento que tomamos conocimiento de su contexto familiar, solicitamos al jugador su versión de los hechos y le exigimos abordar el caso en el marco del respeto que toda persona merece”, prosigue.

En esa línea, el Cacique le solicita a Ossandón mantener las comunicaciones en el marco de la institucionalidad vigente. “Cumplimos con informarle que su causa se encuentra en los tribunales de justicia quienes, con todos los antecedentes a la vista, se deben pronunciar sobre el caso particular. Al respecto, el juzgado de garantía de San Bernardo, ha citado para el 3 de noviembre a todas las partes involucradas, a audiencia”, añade la nota firmada por el gerente general, Alejandro Paul.

ByN mantuvo su neutralidad en el caso, aludiendo a la cautela. “Para nosotros es muy importante tener claridad respecto del dictamen judicial antes de emitir juicios de valor. Esto en el sagrado derecho de presunción de inocencia que asiste a cualquier ciudadano”, concluye.