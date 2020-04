Van Gaal se opone a la finalización anticipada de la liga holandesa: “Al ganador se le declara en el campo”

El brote mundial del coronavirus ha puesto los diferentes eventos deportivos del mundo en jaque. La pandemia no da señales de fin y aquellas competiciones que no han podido reiniciarse, como las ligas de fútbol en el mundo, no descartan finalizar anticipadamente. En Bélgica, por ejemplo, los dirigentes de la Jupiter Pro League definieron dar por concluido el fútbol, entregándole así el campeonato al Brujas, que marchaba en el primer puesto del certamen, con 15 puntos de ventaja sobre su más cercano seguidor.

En otros países, como en Holanda, el título tiene dos candidatos que solo se encuentran separados por un detalle. Tanto el Ajax como el AZ Alkmaar poseen 56 unidades y se ubican en la primera posición, pero el primero se ve beneficiado por la diferencia de gol. Luego de lo ocurrido en la liga belga, los de Ámsterdam pidieron públicamente que la Eredivisie se de por terminada, lo que, de concretarse, les otorgaría la corona. Pero aquella petición le costó la crítica de un histórico.

Louis van Gaal, exentrenador que ha dirigido a clubes como el Barcelona y el Manchester United, se lanzó con todo en contra del vigente campeón de la Eredivisie. “En el deporte se declara al ganador en el campo”, declaró al diario holandés Algemeen Dagblad. Y añadió: “hay clubes que usan la crisis del coronavirus para su propio beneficio”.

El retirado DT insistió en su punto de vista. “No puede ser que después de 25 partidos se haga un arreglo para que el Ajax sea campeón. El AZ Alkmaar tiene el mismo número de puntos y llevamos tres cuartos de la temporada. ¿Eso no importa? No tiene sentido”, expresó.

El exjugador también propuso un trabajo en conjunto con las organizaciones de las competencias para que cuando retorne la actividad se disputen más partidos por semana: “La UEFA y la FIFA están dispuestas a ajustar las reglas y ofrecer margen. Bien, comencemos a trabajar entonces. Luego se puede ampliar un poco la próxima temporada con más partidos entre semana”.

Finalmente, aseguró que el fútbol deberá reanudarse solamente si “el coronavirus ha sido derrotado”.