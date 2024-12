Víctor Rivero sueña en grande con Deportes Limache: “Queremos competir en Primera División; esa es la ilusión”

Deportes Limache cumplió su sueño. Tras caer por 3-1 en los 120 minutos de juego, marcador que llevó la definición de la Liguilla a la tanda de la pena máxima, el cuadro de los Tomateros ganó la drámatica definición por penales ante Rangers de Talca y jugará en la Primera División por primera vez en toda su historia.

La algarabía de la visita en el Maule fue total. Fundados el 1 de noviembre de 2012, el conjunto de la Región de Valparaíso capitalizó un camino de ensueño pese a su corta existencia: en el lapso de un año, pasaron de jugar la Segunda División Profesional a inscribirse en la categoría de honor.

El gran artífice de este anhelo tiene nombre y apellido: Víctor Rivero. El entrenador, yerno de César Villegas, dueño de la institución, fue capaz de aguantar el embate de los piducanos, que estuvieron al borde de remontar la definición, y salió victorioso del Fiscal de Talca. En ese sentido, el DT abordó el histórico registro. “Es un desahogo por todos los minutos en los que estuvimos con el partido perdido. Logramos meterlos adentro, quizás no jugando nuestro mejor partido. En el alargue estábamos con un hombre de más y desperdiciamos la chance. Para mí no hay suerte en los penales, hay un trabajo detrás del cuerpo técnico y de Matías Borquez. No por algo avanzamos en las semifinales y ahora. Estoy agradecido”, dijo.

En esa misma línea, el adiestrador que se anotó en la historia dorada del joven club, valoró el cometido de sus dirigidos, los cuales recorrieron un largo periplo en sus carreras para conseguir este hito. “Esto lo lograron los jugadores, algunos de mucha experiencia. Lo que me pone más contento es que este equipo está conformado bajo la resilencia. Trajimos muchos jugadores de la Segunda División Profesional que les había tocado dar la vuelta larga. Aprovecharon esta oportunidad que les dio el fútbol y la vida”, agregó.

Por último, Rivero no solo se quedó con la alegría del ascenso, sino que también trazó los objetivos de cara al Campeonato Nacional 2025. “Queremos competir en Primera y esa es la ilusión de los muchachos que se han ganado esta oportunidad. Hay que seguir trabajando”, cerró.

En la vereda de los futbolistas, una de las voces más importantes fue la de Felipe Flores. El delantero, de largo recorrido por equipos como Cobreloa, Colo Colo, Deportes Antofagasta, entre otros tantos, destacó la unión del plantel durante este camino. “Este club es humilde y familiar. Hoy estamos en Primera División después de estar varios años en Segunda División. Me ha tocado salir campeón varias veces, pero esto es distinto. Hicimos una gran campaña y un buen año. Tendré que conversar con el profe para ver si sigo el próximo año. Si se presenta la oportunidad, yo siempre voy a querer jugar en Primera División”, concluyó.