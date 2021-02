Vidal se pierde el duelo con la Lazio y es duda para el clásico ante el Milan

Arturo Vidal se perderá el duelo con la Lazio y es duda para el clásico ante el AC Milan. Según informó Antonio Conte, su entrenador en el Inter de Milán, el chileno no estará junto a su escuadra para el partido de este domingo (16.45 horas) frente al cuadro blanquiceleste, tras no poder superar una dolencia en la rodilla izquierda. Su presencia en el compromiso de la fecha siguiente, frente al conjunto rossoneri, es una incógnita.

“Vidal no está disponible, sigue teniendo problemas, no ha entrenado con nosotros. No sé si estará disponible para el derby, debe intentar recuperar su mejor condición, hace tiempo tiene dolencias”, declaró el DT.

El volante nacional protagonizó un choque en el cotejo de hace una jornada ante la Fiorentina, el cual lo obligó a dejar la cancha y no le permitió entrenar con normalidad los días posteriores. Alexis Sánchez, por su parte, se encuentra en buen estado físico y podría ser titular.

El partido entre la Lazio y el Inter, que marcha segundo en el Calcio con dos puntos menos que su archirrival, está programado para este domingo, desde las 16.45 horas de Chile.