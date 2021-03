Zamora y Guerrero ya palpitan la Libertadores

Las azules afrontan la Libertadores con esperanza y seriedad. Es el gran desafío institucional del club, eso lo tienen claro. Pero también lo viven como una instancia de disfrute. El trabajo para llegar por primera vez al certamen continental fue extenuante. Armaron un equipo repleto de figuras y dominaron el fútbol nacional. Solo perdieron un partido, ante Santiago Morning en la final. De esa forma tuvieron que ganarse los pasajes para Argentina en un encuentro de definición frente a Colo Colo. Hitos que ahora quieren coronar el proceso frente a las grandes potencias de América.

Daniela Zamora (30) fue la gran referente ofensiva de la U durante el Torneo de Transición. Sus doce anotaciones, que la impulsaron como la goleadora del certamen, fueron uno de los motivos principales del éxito estudiantil. Eso sí, es enfática cuando le preguntan si el equipo se resiente cuando no convierte. “El equipo tiene harto gol, por lo que no solo dependen de mí. Es algo importante anotar, pero estoy preocupada por jugar bien, ser un aporte. Yo feliz de entregar asistencias o ayudar a que otras compañeras lo hagan. No me quito responsabilidad, pero lo más importante es ser un aporte en cualquiera de las situaciones en las que me toque estar”, comenta a El Deportivo desde la burbuja argentina.

Sobre si su responsabilidad en el plantel es ser la goleadora, también fue clara. “Va más por el lado de ser un apoyo para las jugadoras más jóvenes. Creo que eso es lo más importante ahora. Transmitirles la relevancia de lo que estamos jugando y lo que significa esta camiseta”, comenta la capitana de las leonas.

“Hemos tenido una muy buena preparación. Analizamos a nuestras rivales y ya sabemos por donde podemos hacerles daño. A nivel de clubes es mi desafío más importante y creo que estamos preparadas para esta instancia”, concluye la delantera nacional.

Pero no solo el ataque de la Universidad de Chile dio que hablar durante el torneo. Su defensa, comandada por la histórica Carla Guerrero (33), también fue una de las armas del nuevo Ballet Azul.

La “Jefa” entregó sus sensaciones a El Deportivo luego de unos de los entrenamientos que realiza el club azul en el predio de Racing Club. Uno de sus primeros análisis fue en torno a la presión que existe en un equipo que se gestó para estas instancias. La U fichó durante 2020 no solo fichó a Guerrero, sino que también sumó al camarín a Yessenia López (30), Fernanda Pinilla (27) y a la argentina Yael Oviedo (28), todas mundialistas en Francia 2019. “Por ningún motivo nos sentimos presionadas. El tema económico y administrativo lo ven otras personas. Las jugadoras no entramos en ese ámbito, nosotras solo estamos enfocadas en disfrutar y competir”, comenta la ex defensa del Rayo Vallecano español.

Incluso niega que las laicas sean el mejor equipo del país. “Sería irreal que yo dijera eso, porque el campeón es Santiago Morning. Tenemos que ganar el título para poder poneros ahí”, añade la 3 de las azules.

La Universidad de Chile debuta este sábado a las 19:30 ante Peñarol. No solo será el primer partido de esta edición para las azules, sino que el primero en su historia en la Copa Libertadores. Después vendrá Sportivo Limpeño (09/03) y Ferroviária (12/03). El nuevo Ballet Azul quiere reafirmar en el plano continental la campaña histórica que firmó durante el Transición. Sus referentes se quitan presión, las leonas esperan rugir en la cancha.