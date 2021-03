Zverev consigue su decimocuarta corona en Acapulco

Alexander Zverev (7°) conquistó su decimacuarta corona en México. El alemán tomó revancha de la edición 2019 del torneo, en la que cayó en la final ante Nick Kyrgios, y volvió a consagrarse campeón. No lo hacía desde su doblete en Colonia, en octubre de 2020, y lo logró este domingo, tras vencer por 6-4 y 7-6 a Stefanos Tsitsipás (5°), en una definición que se extendió por dos horas y 17 minutos.

El encuentro, eso sí, no fue sencillo para el que al final de la jornada finalizó como monarca. De hecho, fue el griego quien arrancó mejor, poniéndose incluso 4-1 arriba en el primer set. Su triunfo parecía cuestión de tiempo, pero Zverev, con una notable reacción y mejora en su juego, remontó el parcial inicial, quebrando dos veces a su oponente para terminar adjudicándose la manga.

El segundo tramo del enfrentamiento contó con ambos jugadores a su mejor nivel. Tanto Zverev como Tsitsipás aprovecharon sus respectivos servicios para no ceder ventaja. Aún así, Sascha exhibió una mayor solidez y tuvo chances de liquidar el cotejo, pero no pudo festejar con anticipación, mérito también de un rival que no estaba dispuesto a regalar nada. Todo se definió en el tie-break, instancia en la que el alemán estuvo más fuerte para amarrar el título.

La superioridad en el historial nada le sirvió al griego, que llegaba al duelo con cinco victorias frente al alemán y apenas una derrota. Zverev, en tanto, llegó a 14 coronas, con apenas 24 años. Y va por más.