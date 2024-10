Catalina San Martín, alcaldesa electa por Las Condes: “Matthei es un liderazgo que me gusta mucho”

Catalina San Martín fue, sin duda, una de las grandes sorpresas de la noche con la derrota que le propinó a la exministra Marcela Cubillos en Las Condes. En su primera entrevista en La Tercera tras ser electa, estás son sus primeras definiciones.

¿Entiende su triunfo sin la polémica que atravesó Marcela Cubillos durante la campaña por los 17 millones?

Creo que es parte de la historia del triunfo, pero no es todo. Acá hay un trabajo como concejala durante varios años en el municipio de Las Condes haciendo lo que tenía que hacer, que era fiscalizar, y haciendo un trabajo en terreno resolviendo para los vecinos. Entonces, finalmente, el episodio de los $17 millones son parte de la historia del triunfo, pero no es todo el triunfo.

¿Y qué le parecieron las palabras de Marcela Cubillos cuando reconoció su derrota? ¿Faltó autocrítica?

Creo que fue un gesto muy noble de parte de ella en reconocer la derrota. Ella me llamó por teléfono, me deseó el mayor de los éxitos, así que yo me quedo con eso, con lo que hay detrás de los buenos deseos para mí y para los vecinos de Las Condes.

¿Más allá de lo que haya pasado en campaña? Cubillos no quiso debatir...

Sí, o sea, para mí como candidata, fue muy complejo no poder debatir con quien era mi contendora directa, ambas representábamos a la centroderecha. Era importante debatir en base a las ideas y no en base a las calificaciones respecto a otras personas. Entonces, fue duro, sí, pero prefiero quedarme con los deseos para mí y para los vecinos de Las Condes.

Decía que recibió la llamada de Marcela Cubillos. ¿Recibió la llamada de Daniela Peñaloza (UDI)?

No, no he recibido la llamada de Daniela Peñaloza. Recibí la llamada de Constanza Schönhaut, de Marcela Cubillos Sigall y de Marcela Cubillos Hevia que fue hasta donde nos reunimos.

La nueva alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

¿Cuál va a ser su primera medida como alcaldesa?

La primera medida es tener una reunión con los equipos municipales. La primera, primerísima. Con cada uno de los equipos municipales porque yo necesito que Las Condes y sus funcionarios estén bien para poder servir bien a los vecinos. Hoy día las confianzas están muy quebradas dentro del municipio y necesitamos fortalecer eso. Luego viene, por supuesto, la revisión de la auditoría que solicité con otros concejales. Vamos a tener el primer preinforme, así que ahí comienzan las medidas más drásticas y directas respecto a todo lo que había que revisar dentro del municipio. También revisar si va a ser necesario o no aplicar una auditoría forense, dependiendo de lo que vaya revelando el preinforme de la auditoría.

Usted tuvo militancia en Evópoli y ahora es independiente. ¿Con quién va a gobernar?

Me interesa tener una gestión de excelencia más allá de los partidos políticos. Hay una creencia de que los partidos políticos son necesarios y se llenan de personas porque pertenecen a los partidos y no porque tienen las capacidades técnicas para estar en un buen municipio. Mi plan es trabajar con los funcionarios que tenemos. Por supuesto revisar aquellos que no están realizando su trabajo, pero además quiero ir un poco más allá y en algunos cargos que son estratégicos y de confianza llamar a concursos públicos.

Como independiente, ¿qué le parecen los triunfos de Chile Vamos como los de Sichel o Agustín Iglesias?

Soy independiente, mi sensibilidad política es de centroderecha, pero no soy de Chile Vamos. No todas las personas que somos de centro-derecha militamos en partidos políticos o adherimos directamente a algún partido en particular (…). El triunfo de Agustín Iglesias me gusta mucho y me representa mucho. Con Agustín conversamos constantemente. Es concejal que dio una muy buena pelea en pos de la fiscalización y los vecinos de Independencia valoraron en su trabajo. Para mí es muy bueno tener alcaldes como él, que saben lo importante que es tener concejos municipales que trabajan, que hacen la pelea, que fiscalizan y que conocen el trabajo municipal.

¿Dónde se ubica en el espectro de la carrera presidencial?

Con los candidatos que hay hoy, a mí alguien que me gusta mucho como lidera y que encuentro que es muy buena alcaldesa es Evelyn Matthei. Pero quiero dedicarme los años que vienen a ser alcaldesa de Las Condes. Por supuesto quiero que haya un muy buen gobierno, pero voy a estar abocada 100% a la municipalidad. Pero insisto, Evelyn Matthei es un liderazgo que me gusta mucho.