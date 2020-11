Karla Constant habla de su vuelta a Mucho Gusto y su reencuentro con Viñuela: “Tiene muchas ganas y la gente lo quiere mucho”

Esta mañana el matinal Mucho Gusto dio la bienvenida a la animadora Karla Constant, quien vuelve al matinal de Mega después de apartarse del proyecto en diciembre de 2019, para ahora retornar a modo de reemplazo en la conducción por un periodo de cuatro meses.

A eso de las 9.30 horas de hoy, día en que el programa también volvió a su estudio tradicional tras la huelga de trabajadores que concluyó el viernes -y que tuvo al programa desarrollándose desde el departamento de prensa-, Constant fue presentada para reforzar la conducción del matinal, que en las próximas semanas experimentará variaciones en sus rostros: Diana Bolocco comenzará sus vacaciones este viernes, ausentándose por dos semanas. A esto se suma la salida definitiva de Soledad Onetto, quien dejaría el programa a fines de octubre para dedicarse cien por ciento a su trabajo en prensa, pero cuya estadía ahora se extenderá por algunas semanas más, acompañando a Constant y al periodista Simón Oliveros.

Para los próximos días se espera además el desembarco de José Miguel Viñuela, quien vuelve al matinal de Mega tras el polémico episodio que protagonizó con un camarógrafo, y que le costó su salida del programa en julio.

Sobre este reencuentro con Viñuela y su propio regreso al programa -después de meses abocada a programas de ayuda social vía streaming-, la animadora conversa con La Tercera.

¿Cómo fue este retorno a Mucho Gusto?

Me sentí tan bien, no podría haber sido un mejor primer día. Vi a tanta gente, fue tan rico verlos y sentir tanto cariño. No puedo estar más agradecida, por la posibilidad de vivir esta nueva experiencia, por ver a la gente, por conectarme con el público a través de Mega. Creo que de verdad todo se dio y fluyó y yo me sentí super cómoda y lo disfruté.

Al mismo tiempo se encuentra con un programa diferente al de hace un año, y con gente diferente también...

Por eso digo que fue muy rico vivir esta nueva experiencia, porque es un programa distinto, hay personas distintas, todo cambió. Pero como yo he estado súper conectada con la realidad, porque he seguido haciendo mis programas a través de Instagram, es como cambiar el formato nomás, pero la conexión con la gente la mantuve todos estos meses, no es como que yo hubiera estado en otra realidad y de repente caí a un estudio donde se hace este tipo de programas, todo lo contrario. Creo que lo más bonito es que todos hemos sufrido cambios y nos hemos adaptado. Lo que más tenía presente después de todos estos meses era ponerme a disposición del programa pero también a disposición de la gente. Es un espacio donde me gusta estar, me gusta conectar con la gente, con los problemas de la gente, pero más que con los problemas, que uno le pueda dar solución o una luz o una mirada distinta.

¿Por qué decide aceptar esta propuesta de volver al programa?

Primero que es vivir una experiencia nueva después de esta pandemia, porque durante todos estos meses estuve haciendo otro tipo de cosas, trabajando en mis propios programas (vía Instagram) con mucha acción social, trabajando con fundaciones, y encontré que a estas alturas del año era una buena posibilidad para conectar con la gente desde otra plataforma, ver a mis ex compañeros de trabajo, volver a mi ex casa. Creo que tenía demasiados puntos buenos. Además es por un tiempo súper acotado, me quedo hasta fines de febrero y eso, esa es mi participación. Entonces me pareció que todo estaba bueno: un tiempo acotado, venir a encontrarme con los amigos, conectarme con la gente. Me gustó la invitación, por eso la acepté. Y me gustan los desafíos y me gustan los cambios, así que me pareció perfecto.

¿Hay opciones de que su estadía se vuelva algo definitivo? ¿Le gustaría?

La verdad a mi no me han planteado esa posibilidad y yo tampoco me la he planteado. Por ahora estoy súper clara de que son cuatro meses. Lo que pase después o si puedo derivar en otro tipo de proyecto también, está todo en veremos, pero es algo que por ahora no lo miro, solamente estoy súper dedicada a estos cuatro meses. Lo que pase después ya veremos.

En los próximos días también se integrará José Miguel Viñuela, ¿cuándo se dará ese reencuentro entre ustedes?

La verdad no lo sé, yo creo que eso depende de la evaluación de la plana directiva, del productor ejecutivo. Pero lo que está claro es que tengo entendido que la Diana ya se va de vacaciones, así que yo como buen soldado, lo que me digan. Y feliz de reencontrarme con el Jose, creo que somos una muy buena dupla. Es un gran compañero de trabajo así que vamos a ver cuándo llega.

Su reencuentro con Viñuela se da después de un episodio complejo para el animador, por el que debió salir del matinal en julio...

Pero él ha estado haciendo sus programas... Creo que lo que pasó obviamente fue una experiencia dura, pero él ha estado trabajando además en otros proyectos. Tiene un proyecto que es súper importante que es una nueva guagua, la familia crece. Y no me cabe ninguna duda, porque además he hablado muchísimo con él, que está con una muy buena energía, con muchísimas ganas, y lo otro es que la gente lo quiere mucho.

¿Cómo ha visto el matinal en este último periodo? ¿Cómo cree que se ha instalado en este nuevo escenario social post estallido, y con la pandemia?

Creo que el matinal se ha ido adaptando, obviamente se han generado cambios, cambios fuertes. Yo creo que lo importante es nunca perder ese olfato y esa conexión con la gente, y creo que la labor principal del matinal hoy en día es poder como decía dar una luz, dar claridad, dar soluciones, dar posibilidades, no solamente quedarse en la exposición de un problema sino que estar ahí con la gente.